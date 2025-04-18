高雄里鄰調整 全國最大左營福山里可望拆為4里

福山里高樓林立，人口逾四．五萬人，是全國第一大里。（記者葛祐豪攝）

2025/04/18 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府公告「里鄰編組及調整辦法修正」，位於密集大樓住宅區的里，以四千戶為上限，依此標準，全國最大的福山里可能一拆為四，民政局將進一步尋求地方共識，最快於今年十二月廿四日核定。

市府修正辦法 1里上限4千戶

據統計，左營區福山里有一．八萬戶、人口逾四．五萬人，是全國最大里，左營區菜公里也有一．四萬戶、三．五萬人居次，多年來外界建議應擬定里鄰整併機制，讓里、鄰長服務更具效益，但因涉及選區劃分，遲未修正。

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民政局︰最快12月24日核定

民政局長閻青智昨天於議會報告指出，「里鄰編組及調整辦法修正」已於三月初完成公告，五月前各區公所將進行研議，尋求地方共識，里區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿一年前辦理完成，並於下屆選舉投票日四個月前實施，預定今年十二月廿四日完成函報核定。

根據修正版，密集式大樓住宅地區每一里的戶數，以一五○○戶至四千戶為原則；人口密集交通方便地區的里，以七百至兩千戶為原則；人口分散交通方便之里，以五百至一二○○戶為原則；位於郊區或山區，交通不便、住戶分散人口稀少之里，以三百戶為原則。

福山里長︰自籌資源負擔變輕

對此，福山里里長葉德龍表示尊重，若照市府標準，福山里將一拆為好幾個里，自籌資源的負擔變輕，未嘗不是好事。

民進黨籍議員李喬如質疑，為何以戶數做為里鄰調整依據？閻青智表示，全國各縣市都是如此，以六都來講，每里最高戶數均落在三五○○至四五○○戶間，高雄將密集大樓區訂在四千戶，以每戶人均推算，每里人口數在九千人上下比較適宜。

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