嘉縣行銷3大休區 週日美食祭上菜

運用休區特色農產研發的創意料理。（記者林宜樟攝）

2025/04/18 05:30

〔記者林宜樟、丁偉杰、蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣推廣休閒農業區（簡稱休區），將於廿日在新港鄉南笨港休閒農業區（板頭車站）推出「嘉好料．義起玩」美食祭，活動結合新港鄉南笨港、梅山鄉瑞峰太和、阿里山鄉茶山等三大休閒農業區觀光產業展示，邀請民眾品嚐在地美食饗宴。

新港鄉南笨港休區 邀請嚐美食

當日活動邀請主廚張祖鈺、游星淵進行「黑白料理大賽」，昨天兩位主廚與縣長翁章梁為活動宣傳，美食祭當日開放遊客擔任「一日美食評審」，選出最受歡迎的人氣王料理，未來媒合休區在地餐廳和民宿業者成立銷售平台，有望常態化販售。

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嘉縣陽光郊遊社 遊程開放報名

縣府農業處成立「嘉縣陽光郊遊社」推廣休閒農業區，五月一日起在「嘉縣陽光郊遊社」臉書粉專開放第二波旅遊活動報名，即日起至五月廿日推出「賞櫻迎福氣」燈箱打卡等活動，參加者有機會抽到iPhone16及電動摩托車。

嘉市圓林仔社區 週末賞桐花趣

此外，嘉市圓林仔社區桐花花開六成，市府將於十九、廿日舉辦「花見幸福．抵嘉桐聚」，活動結合花樹下不插電音樂會、小農在地市集及桐花小旅行，活動周邊設接駁處，歡迎民眾利用免費接駁車賞桐花。

朴子週末藝閣遶境 送40台電視

朴子市天公壇於十九、廿日一連兩天在市區舉行真人藝閣遶境，將沿途撒糖果零食、美金、百元鈔，還要以丟扭蛋方式送出四十台電視（五十五吋、四十吋各廿台）為活動創造驚喜與歡樂。

嘉縣表演藝術中心攜手雯翔舞團打造當代舞蹈創作平台「嘉義新舞風」，今年邁入第十四年，在嘉義、台北舉辦四場次劇場演出，廿日中午十二點將在嘉縣表藝中心舉辦國際座談會，邀澳洲、印尼、馬來西亞、新加坡藝術家及策展人與青年座談，開放現場報名民眾進場。

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