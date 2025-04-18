為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義輕軌爭取納「大南方」計畫 國科會︰地方提案主責部會評估

    2025/04/18 05:30

    〔記者丁偉杰、吳柏軒／綜合報導〕嘉義市政府爭取由交通部主政興建「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），連接高鐵嘉義站至台鐵嘉義車站，為此市長黃敏惠昨天北上出席行政院國科會召開的「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，爭取實質列入嘉市具體交通建設。國科會指出，如地方政府有其他發展需求，可參考大南方新矽谷模式，提案與中央主責部會共同評估規劃，並循相關機制完成推動作業。

    國科會表示，大南方新矽谷推動方案範圍，已包含嘉市在內的五縣市，方案所列配套措施，係為因應與搭配科學園區及科技產業園區發展所需，其後續規劃與執行，將由各主管部會本於權責循法規程序，並編列預算辦理，目前方案無修改規劃。

    市府去年六月完成輕軌藍線可行性研究報告書，提報交通部審議，今年元月交通部回文，由嘉義縣、市各負擔一八○億元、六十八億元開發。

    市府認為，此案為高鐵與台鐵間軌道系統連結成網，屬國家重大政策，中央在一九九九年曾承諾當路廊達一定運載量時會鋪設，但至今未履行，且今年初中央公布大南方新矽谷推動方案，卻無納入嘉市具體交通建設。

    黃敏惠說，很遺憾昨天無法即刻拍板納入大南方新矽谷推動方案；市府會繼續努力，並強調嘉市不應再被忽視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播