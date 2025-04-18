嘉義輕軌爭取納「大南方」計畫 國科會︰地方提案主責部會評估

2025/04/18 05:30

〔記者丁偉杰、吳柏軒／綜合報導〕嘉義市政府爭取由交通部主政興建「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」（簡稱嘉義輕軌藍線），連接高鐵嘉義站至台鐵嘉義車站，為此市長黃敏惠昨天北上出席行政院國科會召開的「大南方新矽谷推動方案中央與地方推動協調會議」，爭取實質列入嘉市具體交通建設。國科會指出，如地方政府有其他發展需求，可參考大南方新矽谷模式，提案與中央主責部會共同評估規劃，並循相關機制完成推動作業。

國科會表示，大南方新矽谷推動方案範圍，已包含嘉市在內的五縣市，方案所列配套措施，係為因應與搭配科學園區及科技產業園區發展所需，其後續規劃與執行，將由各主管部會本於權責循法規程序，並編列預算辦理，目前方案無修改規劃。

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市府去年六月完成輕軌藍線可行性研究報告書，提報交通部審議，今年元月交通部回文，由嘉義縣、市各負擔一八○億元、六十八億元開發。

市府認為，此案為高鐵與台鐵間軌道系統連結成網，屬國家重大政策，中央在一九九九年曾承諾當路廊達一定運載量時會鋪設，但至今未履行，且今年初中央公布大南方新矽谷推動方案，卻無納入嘉市具體交通建設。

黃敏惠說，很遺憾昨天無法即刻拍板納入大南方新矽谷推動方案；市府會繼續努力，並強調嘉市不應再被忽視。

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