學校活動中心冷氣音響 雲林逐年汰換

雲林縣府將逐年汰換學校活動中心冷氣、音響設備，讓親師生有舒適空間舉辦活動，提升學習效果。（記者黃淑莉攝）

2025/04/18 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府去年編列七千萬元改善學校活動中心的冷氣、音響設備，截至目前有六十所裝設及汰換，教育處長邱孝文表示，今年起每年會編列二千萬元逐步改善，讓親師生有舒適活動、運動空間，提升學習成效。

邱孝文指出，活動中心不僅是學生重要活動場所，也是社區居民活動空間，縣內不少學校的活動中心沒有冷氣，或是冷氣設備老舊，學生聽演講、看表演或有活動時汗流浹背，還有音響設備不夠理想，遇有大型活動要外租，讓學校很困擾。

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邱孝文說，縣府去年編列七千萬元，針對卅八校沒有冷氣、廿二校沒有音響設備優先改善，今年再編列二千萬元汰換已達使用年限的冷氣及音響設備，目前提出學校有七所，包括鎮東國小、僑真國小、斗六國小、東勢國小、二崙國中、古坑國中小、斗南高中。

雲林縣長張麗善表示，夏天高溫炎熱影響學生學習成效，雲林縣二○二○年以分期付款方式，率先針對全縣國中小教室、老師辦公室、圖書館、視聽教室裝冷氣，讓學生有舒適的學習環境，學校活動中心是學校與社區辦活動主要空間，也是學生打球運動重要空間，冷氣、音響非常重要，未來縣府會每年編列二千萬元，汰換各校老舊冷氣及音響設備。

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