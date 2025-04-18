關稅衝擊台灣鯛 農業部︰協助拓銷輔導

農業部長陳駿季（右四）等人到雲林與台灣鯛養殖業者座談。（記者黃淑莉攝）

2025/04/18 05:30

陳駿季雲林座談 提3面向支持 輔導升級、提供利息補貼與貸款展延

〔記者黃淑莉／雲林報導〕美國關稅事件台灣鯛產業首當其衝，長陳駿季昨天到雲林與漁民座談強調，將協助開拓美國以外市場，同時輔導農民養殖、加工及冷鏈技術升級，提高競爭力。台灣鯛業者表示，這次事件對台灣是危機也是轉機，短空長多，籲政府協助打造品牌差異化，台灣鯛有機會在美國市場殺出一條血路。

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陳︰協助開拓美國以外市場

漁業署統計，台灣鯛去年出口量約一萬六八○○多公噸，其中美國就占八成。陳駿季表示，美國關稅事件台灣鯛是受到衝擊最嚴重的養殖品項之一，農業部最新的支持方案有三層面，包括提供利息補貼與貸款展延；提供外交支持，透過各種出口獎勵與推廣計畫，讓更多美國消費者認識台灣優質的吳郭魚；協助開拓多元國際市場及產業升級，提高產業競爭力。

業者︰凸顯差異化 等待轉機

台灣鯛協會理事長郭建賢說，這次事件中國產品無法進入美國，對台灣是短空長多，漁民不用過度恐慌，按部就班正常放養，等待產季到來化危機為轉機。

口湖漁類生產合作社理事主席王益豐也表示，台灣養殖技術成熟、加工及冷鏈技術也優於中國及東南亞國家，台灣產的品質佳，且從產地到餐桌層層把關，在美國已有一定口碑，且台灣的魚片與中國價差一公斤有二、三美元，危機即轉機，希望農業部能協助讓美國消費者更清楚台灣與中國的差異化，做高規格的品牌行銷，才有辦法因應這次關稅打擊。

劉建國︰助調整打造國際品牌

立委劉建國指出，雲林也是台灣鯛重要產地之一，透過與漁民面對面溝通與交流才能精準掌握實際狀況，並提出更有效的因應對策，面對美國關稅事件台灣的目標不應只是「止血」，更重要是協助產業結構調整，打造更有韌性、更能走向國際市場的台灣鯛品牌。

立委張嘉郡說，美中關稅戰反而為台灣鯛創造新的市場空間，建議農業部能協助台灣業者克服標章認證、檢驗程序等技術性門檻，把危機化為轉機。

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