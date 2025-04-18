漁船擱淺海灘3個月 飄出柴油味

超過20噸重的「宏承旺」漁船，1月中進行魩仔魚捕撈作業時，在宜蘭壯圍公館前方海灘發生擱淺事件。（記者王峻祺攝）

2025/04/18 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕從事魩仔魚捕撈的宜蘭縣頭城籍漁船宏承旺，一月中旬在壯圍鄉公館海邊作業時擱淺，縣府二度協助拖帶，但船底遭礁岩卡死無法移動擱置至今，近日有遊客聞到柴油味飄出，憂心污染海洋生態。宜縣海洋及漁業發展所回應，船主已抽出柴油，會持續協助拖離。

宜縣府：油已抽出 會持續協助拖離

超過廿噸重的宏承旺漁船，捕撈魩仔魚時，在距岸約五十公尺處海灘擱淺，海巡署第一岸巡隊發現後協助救援，防止柴油外洩，另外，漁業署、宜縣海洋及漁業發展所要求楊姓船東移除船體，先後派遣漁業巡護救難船宜安六號二度拖帶，因疑似船底遭礁岩卡死未能拖離。

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宏承旺擱淺超過三個月，有遊客反映聞到柴油味飄出，憂心污染海洋生態，載浮載沉景象也相當駭人，盼主管機關儘速拖離。資深漁民透露，漁船擱淺位置離岸太近，底下都是礁岩，被卡死無法移動，現在只能就地支解拆解船體，或是等到颱風季來，透過大自然力量擾動海底礁岩，等待船身能否移動脫困。

宜縣海洋及漁業發展所表示，漁船擱淺位置難以拖離，先前已請船東將船艙柴油全數抽出，因船隻屬於私人財產，是否就地支解必須尊重船東意願，會持續發文要求船東儘速移除，若有柴油外洩等污染情事，將依違反海洋污染防治法開罰。

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