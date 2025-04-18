安農溪國訓中心 宜縣府：選址底定

三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地完工後，縣府相中附近一塊縣有土地新建國家選手訓練中心。（記者江志雄攝）

2025/04/18 05:30

在輕艇激流標桿競賽場地旁縣有地 三星鄉長盼移至鄉立泳池園區興建

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地完工後，縣府接續要在競賽場地旁新建國家選手訓練中心，三星鄉長李志鏞認為，目前選定的國訓中心預定地面積太小，建議變更地點，蓋在鄰近的三星鄉立游泳池園區。縣府回應，選址大致底定，預計六月完成地目變更。

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安農溪輕艇激流標桿競賽場地是國內唯一符合奧運標準的人工賽道，將在本月三十日舉辦啟用典禮，五月二十六、二十七日提供雙北世界壯年運動會比賽使用。競賽場地工程告一段落後，縣府另再規劃國訓中心，但建造地點傳出縣府與三星鄉公所不同調。

李志鏞表示預定地腹地小 發展受限

依照縣府構想，安農溪輕艇激流國訓中心設在競賽場地旁邊一塊九百一十九坪大的縣有土地，規劃二層樓，一樓設艇庫、重量訓練室、餐廳、醫護站、淋浴室，二樓設計可容納六十人宿舍、洗衣房、簡報室，所需的一．五億元經費，爭取體育署全額補助。

不過，李志鏞直指國訓中心預定地腹地太小，整體發展恐受限，考量當地欠缺停車空間，可在預定地蓋停車場、艇庫、淋浴室等附屬設施，主建物移往一．五公里外的三星鄉立游泳池園區興建，三星鄉立游泳池園區占地五千多坪，挪出部分空間蓋國訓中心綽綽有餘。

三星鄉籍的宜蘭縣體育會輕艇委員會委員廖學毅說，安農溪輕艇激流國訓中心新建案，攸關國家體育與地方運動休閒產業發展，盼縣府與三星鄉公所透過協商找出合適地點全力推動。

教育處：暫不考慮 納入規劃參考

宜蘭縣府教育處代理處長陳金奇解釋，縣府相中的安農溪國訓中心預定地，毗鄰輕艇激流人工賽道，方便選手進駐使用，加上是縣有土地，用地取得沒有問題，綜合各項條件後列入首選名單，現在辦理地目變更，預計六月變更為特定目的事業用地，依照既定期程持續推動，暫不考慮移地設置，不過，地方人士意見仍會納入整體規劃時的參考。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地是國內唯一符合奧運標準的人工賽道。（記者江志雄攝）

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