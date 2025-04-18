東勢梨赤星病蔓延 阻礙果樹生長

東勢梨樹感染赤星病，樹葉遭受到感染後，葉面難以進行光合作用，影響果樹的養分供給，進而導致果樹生長受阻。（記者張軒哲攝）

2025/04/18 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市東勢⼭城地區是台灣高接梨大宗產地，繼梨穗遭受寒害後，近期⾚星病蔓延，影響梨樹生長。立法院副院長江啟臣十七日邀請中央地方農政單位共同會勘，並舉辦農業座談會，呼籲相關單位設法研議因應對策，一個月內提出解方，不要讓農民血本無歸。

台中區農業改良場場長楊宏瑛表示，改良場會定期針對不同作物進行監測，農友可透過網路登入後，會簡訊通知各時段用藥或相關注意事項。

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赤星病具有兩種主要的寄主植物，分別是梨樹與龍柏。近期多名梨農反應，赤星病於梨樹、龍柏間不斷傳染，梨樹葉遭受到感染後，葉面難以進行光合作用，影響果樹的養分供給，進而導致果樹生長受阻。

蔡姓農民表示，赤星病一定要有龍柏當寄主，可否根據農業實際種植區，限制龍柏種植範圍。此外，現在的用藥都是廿年前的研究建議，但赤星病不斷升級，相關單位應該要提出更有效的藥品。

江啟臣表示，赤星病在梨樹、龍柏間不斷傳染，久而久之形成惡性循環。若要杜絕赤星病，預防勝於治療，農政單位應設法在源頭開始預防。

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