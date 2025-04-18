中捷綠線延伸段 8、9月公聽會

中捷綠線延伸案預計年底完成綜合規劃期末報告。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/18 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線延伸段可北延至大坑、南延至彰化，進度令外界關切，市議員張家銨提案，要求市府針對中捷延伸案儘速辦理公聽會，以免影響期程；捷運工程局長蘇瑞文昨天在市議會表示，中捷綠線延伸目前正在辦理期中審查，而公聽會最慢十二月進行，但預計提早八至九月進行。

蘇瑞文並表示，中捷延伸線綜合規劃預計五月底完成期中報告，在十二月底前完成期末報告，預計明年元月送至交通部審查。

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張家銨提案要求市府儘速推動中捷綠線延伸線綜合規劃公聽會，市議會交通地政委員會昨天進行討論，張家銨在提案中指出，中捷綠線延伸大坑及彰化的可行性研究，已於去年元月三十一日獲行政院核定，綜合規劃案則於去年七月三日公告決標，啟動規劃作業至今已九個月，其綜合規劃公聽會，應於今年底前完成，要求市府加速完成。

市議員蔡耀頡昨天在委員會中表示，中捷綠線延伸關係到屯區的路網及紫線，要求儘早辦理公聽會。

市議員陳成添則表示，希望將綠線延伸案的大坑跟彰化部份脫勾，因大坑只有兩站，站在執行率及效率，希望先送延伸至大坑站部份。

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