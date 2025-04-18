為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中捷綠線延伸段 8、9月公聽會

    中捷綠線延伸案預計年底完成綜合規劃期末報告。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線延伸案預計年底完成綜合規劃期末報告。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線延伸段可北延至大坑、南延至彰化，進度令外界關切，市議員張家銨提案，要求市府針對中捷延伸案儘速辦理公聽會，以免影響期程；捷運工程局長蘇瑞文昨天在市議會表示，中捷綠線延伸目前正在辦理期中審查，而公聽會最慢十二月進行，但預計提早八至九月進行。

    蘇瑞文並表示，中捷延伸線綜合規劃預計五月底完成期中報告，在十二月底前完成期末報告，預計明年元月送至交通部審查。

    張家銨提案要求市府儘速推動中捷綠線延伸線綜合規劃公聽會，市議會交通地政委員會昨天進行討論，張家銨在提案中指出，中捷綠線延伸大坑及彰化的可行性研究，已於去年元月三十一日獲行政院核定，綜合規劃案則於去年七月三日公告決標，啟動規劃作業至今已九個月，其綜合規劃公聽會，應於今年底前完成，要求市府加速完成。

    市議員蔡耀頡昨天在委員會中表示，中捷綠線延伸關係到屯區的路網及紫線，要求儘早辦理公聽會。

    市議員陳成添則表示，希望將綠線延伸案的大坑跟彰化部份脫勾，因大坑只有兩站，站在執行率及效率，希望先送延伸至大坑站部份。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播