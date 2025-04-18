台中乘車碼、實體卡同步使用 議員憂遭冒用

台中市政府推動「台中市民限定乘車碼」，目前已有三萬人下載。 （市府提供）

2025/04/18 05:30

交通局允不定期稽查 第1次冒用停權1年 第2次停權3年 第3次就取消

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市交通局正推動「台中市民限定乘車碼」，目前已有三萬人下載，市議員陳政顯昨天在市議會交通地政委員會提出質疑，交通局推動用手機下載乘車碼，用手機就可搭車，實體卡也可同時使用，但是國外在推動相關措施，乘車碼一旦啟動實體卡就會失效，以避免實體卡遭冒用、盜用的情形，但是台中市卻兩者皆可使用，要求交通局要有防弊措施，以防失去優惠市民的美意；交通局長葉昭甫表示，會不定期的稽查，也會研擬相關防弊措施。

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葉昭甫並指出，過去市民要享雙十公車優惠，就是十公里免費、超過十公里只要十元，但要先用實體卡綁定，現今推下載「台中市民限定乘車碼」就可用手機搭公車或捷運，不過，實體卡仍可繼續使用，就是要讓民眾方便且可多元化的使用，若是被查獲，第一次將停權一年，第二次就停權三年，第三次就取消，因為搭公車很多，無法一一對照身份，因此會不定期的稽查。

下載乘車碼 目前有3萬人次

台中市政府為推動台中市成為智慧化城市，三月二十一日推動「台中市民限定乘車碼」，民眾手機下載後，搭公車就可直接用手機刷卡，不必再使用實體卡，但實體卡也可使用；根據交通局統計，市民限定的綁定實體卡有一百八十六萬人，虛擬市民乘車碼三月二十一日起跑，目前下載有三萬人次左右。

議員要求做好防範措施

不過，此一措施，昨天在市議會交通地政委員會遭到市議員陳政顯質疑，他表示雖然立意良好，但是台中市市民若下載了限定乘車碼，且實體卡也可使用，若民眾將實體卡借給外縣市的民眾使用，便出現遭冒用、甚至有盜用的情形發生，要求交通局要做好防範措施。

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