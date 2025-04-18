翡翠水庫售電費率低 市庫年短收2億

2025/04/18 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市翡翠水庫供水發電，去年收入超過八．五億元創新高，但售電給台電的合約費率被質疑偏低，民眾黨台北市議員林珍羽表示，市庫因此每年短收超過兩億元，要求市長蔣萬安到行政院會反映，並重新與台電議約。翡翠水庫管理局局長林裕益表示，為爭取翡翠水力電廠合理購售電費率，已透過立委協助提案修正「再生能源發展條例」第三條規定，並已經立法院院會通過交付經濟委員會審議中。

翡翠水庫管理局昨在市議會財政建設委員會進行業務報告；林珍羽表示，監察院調查及審計部報告都提到翡管局跟台電簽的水力發電售電契約售價偏低，自二○二○年到二○二四年，一度平均賣一．六二元，以二○二二年發電兩億兩千四百多萬度計算，市庫減少進帳逾兩億七千多萬元，「中央一直吃台北市豆腐」。

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林裕益表示，現行「再生能源發展條例」，水力發電較優費率，僅適用電廠設置容量二萬KW以下，翡翠水力發電廠設置容量為七萬KW，不能適用，影響市庫收益，除推動修法外，也積極與台電議約，希望經濟部及台電能正視監察院去年查核意見，提高翡翠電廠躉購費率，維護市民權益。

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