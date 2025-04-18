世壯運倒數1個月 藍綠批宣傳「四不像」

雙北世壯運將登場，藍綠議員批評宣傳不足。圖為吉祥物「壯寶」。（資料照）

2025/04/18 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會五月十七日就要登場，台北市主責局處體育局、觀光傳播局昨赴議會工作報告。跨黨派議員都很關注活動籌備，民進黨議員簡舒培就直言，賽事剩下一個月，但至今城市仍無舉辦大型賽事感覺，她甚至到今天才知道世壯運吉祥物叫「壯寶」，質疑宣傳四不像；國民黨議員秦慧珠也說，過去郝市府時期舉辦聽奧也是冷門賽事，但熱度、市民的共榮感都比世壯運還要好。

簡舒培︰今天才知吉祥物叫「壯寶」

簡舒培指出，直到今天才知道世壯運吉祥物叫做「壯寶」，連貼近市政的議員都不清楚，代表市府行銷力道真的不足，世壯運下個月就要舉辦，迄今台北市仍沒有國際盛事氛圍；她也說，希望委員會能夠再安排一個關於世壯運的專案報告，起碼讓市民知道雙北有這個活動。民進黨議員趙怡翔也說，台北市許多公園都掛有世壯運宣傳旗幟，但接獲地方反映很多都是亂掛，這也有損活動形象。她也質疑，宣傳世壯運為何不用台北市既有的吉祥物「熊讚」，而要新創沒知名度的「壯寶」。

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秦慧珠︰相比花博、聽奧 市民較無感

秦慧珠舉例，相比過去北市的花博、聽奧，以及世大運等大型活動，世壯運相較起來市民更無感，應該要讓市民有光榮感，每一週都要安排一個亮點，持續宣傳。

民眾黨議員黃瀞瑩則指出，現在世壯運宣傳感覺各局處各做各的，包括公所宣傳影片等品質也不佳，應由觀傳局專業做整體協助，讓民眾知曉。

觀傳局長余祥說，世壯運是雙北共同舉辦，因而重新設計「壯寶」擔任吉祥物，接下來觀傳局會加強壯寶與民眾的互動宣傳，此外也會在各熱點舉辦宣傳快閃等活動。

體育局長游竹萍表示，後續將持續與產發局加強宣傳特約商家；余祥說，後續會有大型記者會，串聯兩千多家商家，相關商家標示也會陸續上架，會讓整體視覺更一致性。

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