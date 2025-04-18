社子島環評遭撤銷 市府將上訴

台北高等行政法院昨撤銷社子島開發環評，社子島自救會表達「感謝司法守護人權的最後底線」。（社子島自救會提供）

2025/04/18 05:30

自救會批蔣未兌現聚落承諾 籲勿幫柯文哲擦屁股 環局︰內容符合規定

〔記者何玉華、張文川／台北報導〕前台北市長柯文哲任內通過的社子島開發案環境影響評估審查，昨經台北高等行政法院（簡稱北高行）判決撤銷，北市府表示，環評審查內容及程序均符合規定，將依法提起上訴。社子島自救會發言人李華萍憤怒地批評蔣萬安沒有兌現對社子島聚落的承諾，質疑他何必幫住在土城的柯文哲擦屁股？市府繼續上訴，自救會也不會坐以待斃，將與律師團隨時準備奉陪。

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北高行︰3項違法 未將污水廠等納環評

「生態社子島」開發案在二○二二年一月、前台北市長柯文哲任內通過環境影響評估審查，引發百餘名居民不滿組成自救會，認為環評內容有重大瑕疵，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，歷經三年訴願及訴訟審理；北高行昨認為，原處分有三項違法，未將污水處理廠及堤防工程納入環評、環評報告，且未合法踐行濕地保育法的相關程序，因此撤銷。

社子島開發案防洪計畫、都市計畫、環境影響評估都已經核定，最後一哩路區段徵收作業在去年十二月廿五日經內政部審議通過，核定抵價地發還比例為徵收私有土地總面積四○％，接續將辦理事業計畫公聽會、協議價購及區段徵收公聽會、區段徵收計畫書報部核定等法定程序。

環保局︰經14位專家學者多年審查

環保局副局長盧世昌昨表示，環評案審查，市府七位機關委員依法全數迴避，由十四位專家學者經多年專業審查後有條件通過，部分委員亦曾擔任中央環評委員，嫻熟環評法令，審查內容及程序均符合規定，將依法提起上訴。

地政局︰區段徵收作業仍持續進行

地政局表示，收到撤銷環評判決書後，將儘速提起上訴，目前區段徵收相關作業仍持續進行，以儘量降低對開發案的影響。

社子島自救會發言人李華萍憤怒地批評蔣萬安沒有兌現對社子島聚落的承諾，質疑他何必幫住在土城的柯文哲擦屁股？一件爭議這麼大的案件，也不符合居民的訴求與需求，市府就算繼續上訴，也不過是再次被司法認證無效的環評處分。她強調，市府繼續上訴，自救會也不會坐以待斃，將與律師團隨時準備奉陪。

自救會︰土地政策禁限建55年 應解除

李華萍表示，社子島被威權時代不當的土地政策禁限建五十五年，居民一直盼望政府還他們公平正義的對待，早日解除禁限建。再次呼籲市府不要做無謂的上訴，強制拆民房只會引來更多的流血事件與不幸；唯一解方是讓居民解除禁限建，也才能還社子島為大台北犧牲五十五年的奉獻。

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