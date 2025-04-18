陳德聚堂「神荼鬱壘門神」彩繪 修護亮相

陳德聚堂門神—神荼門神修護後樣貌。（南市文資處提供）

2025/04/18 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，經國立台南藝術大學副教授吳盈君團隊進行修護、清整與加固，再現陳玉峰藝師的彩繪層原有樣貌風華；此外，「晉爵」門神彩繪也透過與南藝大建教合作，讓原本埋藏在紅漆下的門神，重見天日。

陳玉峰藝師遺作 具歷史價值

門神修護工作今年二月完成，南市生活美學館將十八日起至八月卅一日舉行「南台灣工藝大展」，其中「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」為重要作品之一，民眾可把握近距離觀賞大師作品。

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文化資產管理處表示，陳德聚堂於一九六一年大規模重修，邀請知名彩繪匠師陳玉峰（亦為陳氏族裔後代）擔綱彩繪工作。將自己多年累積的圖稿進行整理，選出最契合家族祠堂性質且涵義深遠的題材，用於祠堂的牆壁濕壁畫與門神創作，顯示出當時社會對傳統倫理與美術的重視。

彩繪內容圍繞忠孝與祈福等主題，如牆上的彩繪呈現孝順、家庭和樂、平安等寓意，「神荼」、「鬱壘」這樣古老的門神形象則體現對傳統信仰的堅持。

文資處說，在戰後現代化的社會背景下，仍選擇這般具有古典意涵的圖像，可看出當時社會一方面推動現代化，也努力保存延續自身的文化根柢，既延續清代以來民間彩繪的工藝脈絡，又讓宗族成員在新時代下重溫傳統價值。

門神彩繪作品為陳玉峰藝師晚年最重要的代表作之一。而陳玉峰藝師在此之後完成的如左營慈濟宮、三山國王廟等彩繪已不存世，陳德聚堂的門神與壁畫遂成為他留存至今的最後遺作，具有獨特時代意義與歷史價值。

陳德聚堂門神—鬱壘門神修護後樣貌。（南市文資處提供）

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