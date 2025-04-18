增設視覺化減速標線 深坑老街護行人

2025/04/18 05:30

〔記者陳奕劭、黃子暘／新北報導〕新北市遊客眾多的深坑老街，因號誌老舊行人穿越馬路有風險。市議員陳乃瑜去年會勘深坑老街，已改善路口交通號誌，近日增設視覺化減速標線，繪製綠底人行道，讓居民和遊客行走更安全。

陳乃瑜表示，深坑老街前的北深路有盲彎且路幅狹窄，但老街底口的交通紅綠燈原先只是閃黃燈，行人穿越馬路相當危險，因此去年會勘將紅綠燈改以三色為主，特定時段閃黃燈。

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她指出，北深路也出現斷頭式的綠底人行道，也爭取增設視覺化減速標線，提醒駕駛人轉彎時減速，運用標線讓車輛遠離行人，也補繪斷頭綠底人行道，讓民眾行的安全。

此外，新北市交通局與養護工程處在新莊區中華路與中誠街口辦理路口行人穿越道改善工程，將新設行人庇護島及標線型人行道、退縮路口既有行穿線，以減少行車視線死角，提升路口安全性。

交通局專門委員林昭賢說，該路口鄰近傳統市場，常有民眾推著買菜車穿越路口，市府將路口北側行穿線退縮、開設中央分隔島缺口、增設行人庇護島，也調整斜坡道銜接中華路側人行道，路口南側將標線型人行道延伸銜接行穿線，將號誌桿件移除併桿，增加行人通行空間，讓行人穿越道路更安心。

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