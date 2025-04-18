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    首頁　>　生活

    歌舞＋動漫 土城桐花祭明登場

    2025/04/18 05:30

    〔記者陳奕劭、黃子暘、吳正庭／綜合報導〕「土城桐花祭」四月十九日將在新北市土城區五路財神廟往承天禪寺路段登場，今年主題為「青春桐樂會」，帶來歌舞表演、動漫Cosplay文化、設置「好客市集」，參加摸彩有機會帶回iPhone 16E、Switch遊戲機等禮物。

    土城區長周晉平表示，桐花祭推出「漫聲祭音樂饗宴」，邀請客家饒舌歌手Yappy、歌手范宸菲、Momo家族櫻花姊姊、宏國德霖科技大學、拉覓特文化舞蹈團表演，帶來饒舌、日韓流行音樂舞蹈與親子互動等多元曲風，民眾穿上指定服裝，前二十名可獲得花小包、花瓣洗手紙。

    「新北平安護你行親子嘉年華」將於四月十九日上午十點至下午五點在市民廣場登場，民眾可與大型施工機具車近距離合影，活動邀請李雅英等五名富邦悍將啦啦隊、YOYO家族演出。

    另外，日本東京高圓寺阿波舞吸引許多觀光客，四月十九日將有一百位舞者至板橋府中地區演出，慈惠宮前有開幕儀式及定點表演；為因應活動，當日府中路（文化路口至西門街口）下午四點起至晚上八點實施封閉管制，捷運府中站三號出口YouBike站點下午一點起至晚上八點暫停營運。

    「第十三屆金廈泳渡接力公開賽」與「第廿二屆金門海上長泳」將於七月廿六日、廿七日接力登場，即日起開始報名，金廈泳渡依組別最晚報名到五月十二日，海上長泳報名到六月廿日。

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