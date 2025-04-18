新莊慈祐宮牆裂 將找第三方鑑定

慈祐宮去年十月陳情出現地板、牆壁裂痕，議員翁震州質疑可能與鄰近的新莊文德段公辦都市更新案有關。（翁震州辦公室提供）

2025/04/18 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕位於新莊廟街、擁有近三百年歷史的新北市市定古蹟慈祐宮，去年十月地板和牆壁出現裂痕，市議員翁震州質疑，可能與鄰近的新莊文德段公辦都市更新案有關，要求市府積極保護古蹟並釐清責任。財政局長陳榮貴回應，廟後方也有建案施工，無法確認是都更案造成鄰損，慈祐宮同意都更案主體工程完成後，再找第三方公正單位鑑定。

300年歷史市定古蹟 籲市府釐清責任

翁震州指出，各地建案鄰損事件頻傳，市府對古蹟保護不可不慎，針對慈祐宮疑似鄰損，要求市府儘速展開文化資產保護程序、釐清責任，若為都更廠商責任，市府應監督廠商全面修繕，並落實周邊地質與建物的監測作業，確保未來不再發生損害。

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財政局說明，文化局去年十月會勘慈祐宮，有立即危險的裂痕已由廟方提報搶修計畫，去年十二月完成修繕，無立即危險部分，待主體工程完成再修繕；慈祐宮也同意，地下層結構體工程完成後，將由第三方單位鑑定；文化局今年四月邀請文化資產審議委員會勘，請都更廠商記錄各項損壞現況與位置，新增裂痕及各種損壞應加裝或更換監測設備，每月向慈祐宮提送監測報告，廟方可隨時向廠商反映建物情形。

財政局︰廟後方另有建案施工待釐清

文化局表示，慈祐宮疑似因鄰近新建工程導致古蹟多處裂縫加大，市府數次邀請文資委員現勘，要求廠商落實監測、明確記錄裂縫變化，每月提送監測報告至文化局、慈祐宮；至於是否為鄰損，須回歸工務局的規定，廟方預計下挖工程告一段落後進行鄰損鑑定，文化局將協助後續修復。

工務局表示，此案涉及財政局公辦都更案件，雙方協調待地下層開挖完成，由慈祐宮依損鄰程序，擇定第三方公正單位辦理損壞鑑定，後續雙方依損壞鑑定報告書進行修復。

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