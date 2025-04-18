爭取黃金救援 北北桃推「院前啟動葉克膜」

記者會現場安排情境演練，示範OHCA患者到院前的緊急救護處置流程。（記者賴筱桐攝）

2025/04/18 05:30

適用條件包括心臟造成休克、小於70歲、被目擊倒地、立刻實施CPR 缺一不可

〔記者賴筱桐／新北報導〕到醫院前心肺功能停止（OHCA）的病患必須爭取黃金救援時機，才能提高存活率。新北市消防局局長陳崇岳表示，消防局與北北桃十三家急救責任醫院合作，推動「院前啟動葉克膜」機制，當救護車抵達現場後，救護人員評估患者需要加裝葉克膜輔以治療，立即聯繫醫院提前準備，平均縮短五到十分鐘搶救時間，以台北慈濟醫院為例，約有廿六％OHCA患者康復出院。

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平均縮短5到10分鐘搶救時間

新北市長侯友宜昨天出席「院前啟動葉克膜」記者會指出，新北市每年緊急救護案超過廿三萬件，在消防局、衛生局與各急救責任醫院密切合作下，新北市OHCA康復出院率從二○一○年的三．一％逐年提升，至去年已達到十一．六八％，成功救回二六四七條寶貴的生命，成績是六都第一名。

現場安排情境演練，示範OHCA患者到院前的緊急救護處置流程，包括一一九線上指導壓胸、多軌派遣制度、啟動院前葉克膜，以及到院後醫療團隊接手救治病患，過程逼真，OHCA康復出院者也出席活動切蛋糕，慶祝重獲新生。

13家急救責任醫院攜手合作

亞東醫院急診醫學部醫師朱聖恩表示，亞東醫院二○二三年四月率先推行「院前啟動葉克膜」機制，目前累計有卅例個案，以往患者送到醫院後，才由醫療團隊評估是否需要加裝葉克膜，現在救護現場可立即評估，醫院提前準備作業，患者抵達急診至葉克膜開始運轉的時間，從過去卅二分鐘平均縮短為十八分鐘，最快達十六分鐘，遠低於荷蘭卅六分鐘、日本廿二分鐘。

去年救回2647條人命 6都最多

台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽指出，「院前啟動葉克膜」適用條件包括心臟造成的休克、年齡小於七十歲、民眾目擊倒地、立刻有人實施CPR，確保患者腦部缺氧時間縮到最短，上述條件缺一不可，至於長期中風、昏迷、癱瘓或癌症末期等病患不適合。

「院前啟動葉克膜」受益者、六十歲永和警分局警務佐陳德慈說，今年一月廿四日進行日常體能訓練時，未出現任何不適症狀，突然昏倒失去意識，當時教官緊急施作CPR，立即送醫治療，感謝教官和醫療團隊，把他從鬼門關前拉回來，住院僅八天、二月一日即康復出院，現已恢復上班，沒有後遺症。

十三家醫院分別是新北市亞東、雙和、輔大、淡水馬偕、新店耕莘、台北慈濟；台北市仁愛、萬芳、榮總、新光、振興、內湖三總以及桃園林口長庚醫院。

OHCA患者「院前啟動葉克膜」，醫院可提前準備，爭取黃金救援時間。圖為演練畫面。（記者賴筱桐攝）

2024年6都OHCA康復率

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