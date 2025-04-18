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    湖口強拆未拆違建火警 傳人為釀災

    湖口湖中路巷內的鐵皮倉庫早被查報違建，但其中三棟倉庫因堆置廢棄物而未拆。（記者廖雪茹攝）

    湖口湖中路巷內的鐵皮倉庫早被查報違建，但其中三棟倉庫因堆置廢棄物而未拆。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/18 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉鐵皮倉庫火警爆案外案。

    位於湖中路農牧用地的鐵皮倉庫，早被查報違建，縣府工務處前年五月已執行強制拆除，其中三棟倉庫堆置約二百六十噸粉體塗料等事業廢棄物，以及六桶有害廢液而未拆，環保局責成地主清除，但地主遲未清除且易手，概估清除恐達三千萬元，不料十六日清晨失火，灰燼堆昨天仍數度冒煙，環保和水利單位緊急設置防堵廢污水流入灌溉水圳和稻田，地方紛傳人為因素釀災，警、消現場採證追查中。

    縣長楊文科昨一早召集相關局處開會了解此案，指示對於有危害性的非法棄置案件祭出鐵腕；如行為人或土地所有人未於期限內依照廢清法提出計畫書，環保局將依規代為清除處理再求償。

    湖口鄉長吳淑君昨再到場關切，一層樓高的灰燼堆五顏六色的粉體塗料，令人觸目驚心。吳關切有些許油漬已流入緊鄰的灌排和稻田，下雨污染物勢必擴大，要求農地土壤採樣。

    新地主委託業者到場清除，業者說，倉庫的廢棄物於二○二一年就被棄置，其中粉體塗料約一百噸，還有一批塑化劑、塑膠廢料、營建廢棄物、易燃的有機溶劑六桶等，推估合計二百六十噸，清除處理恐達三千萬元。因粉體塗料不會自燃，地方人士懷疑有人故意自倉庫窗戶丟進引燃物而釀災。

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