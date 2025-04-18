新竹寶山景觀美化 推主題生態步道

寶山鄉公所近日在寶山國中附近的學府街，種植超過50棵黃花風鈴木，未來花季將成為黃金花道。圖為示意圖。 （寶山鄉公所提供）

2025/04/18 05:30

台積電擴廠吸引年輕人入住 規劃種植各類花樹 打造浪漫花園

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台積電二奈米晶圓廠進駐後，新竹縣寶山鄉不只有全球最先進的尖端科技製程，也要兼顧生態環境與景觀美化，寶山鄉公所正推動主題特色生態步道計畫，選定學府街種植超過五十棵黃花風鈴木，同步規劃花旗木河岸步道、櫻花步道或阿勃勒步道以及鳳凰花公園、光蠟樹生態園區，期將寶山打造成為浪漫的科技花園。

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移植光蠟樹 營造獨角仙樂園

寶山鄉長邱振瑋表示，他借鏡台積電在步道種植杜鵑花及牡丹花經驗，將寶山國中旁的學府街打造成黃花風鈴木主題步道；學校前原本就有十棵黃花風鈴木，將再自各地移植逾四十棵，未來花期可望成為一片黃金花道。

除了學府路，公所正規劃湳坑溪環河花旗木步道，從環北路河道串連到環南路，形成一條粉紅花道；位於雙豐二街的兒童遊憩場，則將集中種植鳳凰木；原先種植於學府街的光蠟樹，由於該位置光害嚴重，不利獨角仙生存，準備將光蠟樹移植到深井青蛙生態園區，與園區原有植栽整合。

寶二水庫、仙爺廟 設旅遊中心

另外，規劃在寶山國中後方生態公園，打造櫻花步道或阿勃勒步道及花牆；研議在雙豐路往古奇峰拓寬道路兩旁種植特色花樹、寶山交流道引道拓寬工程種植特色花樹，並將在寶二水庫與仙爺廟打造寶山大隘客庄旅遊服務中心，結合露營區、背包旅館、壘球場及綜合公園，種植主題特色花樹。寶山國中停車場建築物將施作裝置藝術，以寶山代表鳥類「台灣藍鵲」為主題，期為地方景觀增添文化與生態特色。

邱振瑋表示，寶山鄉正起飛中，因緊鄰新竹科學園區，拜台積電擴廠之賜，吸引大量年輕科技人入住，公所希望透過一系列綠美化與文化建設，讓傳統客庄創生蛻變，無論是鄉親休憩、學童通學還是外來遊客，都能感受多元融合的新城市意象。

寶山鄉公所近日在寶山國中附近的學府街，種植超過50棵黃花風鈴木。 （寶山鄉公所提供）

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