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    頭份中山市場 將辦促參案可行性評估

    頭份中山市場拆除有解，將辦促參案可行性評估。 （資料照）

    頭份中山市場拆除有解，將辦促參案可行性評估。 （資料照）

    2025/04/18 05:30

    苗縣府與公所取得共識 由公所負責市場拆除

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中山市場已有四十多年歷史，建物結構老舊斑駁，耐震強度不足，還是海砂屋，安全性引發疑慮。頭份市公所宣布不原地重建僅拆除後，因市場土地約八成屬苗栗縣政府所有，雙方之前對於是否拆除地下室未取得共識，不過近來傳來佳音，縣府將針對中山市場用地辦理促參案可行性評估，頭份市公所也表示將配合拆除。

    市區精華地段 不利用太浪費

    頭份市公所表示，經歷多次與苗縣府工商發展處開會討論，由於縣府工商發展處將辦理促參案前置作業，公所屆時將會配合縣府，跟進進度擇日拆除，拆除工程費用由市公所承擔。

    縣府工商發展處指出，中山市場用地若因市公所不重建僅拆除，將浪費頭份市區的精華地段，因此目前著手辦理市場結合住宅及其他開發利用案，由民間自提BOT促參前置作業，未來將委託專業團隊評估中山市場用地是否適合招商引資，提供民間一處可投資促進地方經濟的場地。

    評估結合住宅及其他開發效益

    中山市場拆除案自去年九月份「卡關」至今，目前因辦理民間自提BOT促參前置作業，加上苗縣府與市公所多次開會討論，終於取得共識。

    中山市場因屬海砂屋，不少人擔心建物受到地震等天然災害影響，一旦發生倒塌狀況難以收拾。之前頭份市公所曾認為，若連地下室也拆除，恐會損害到附近住戶，有損鄰疑慮，希望不要拆除地下室，盼保留地下室牆壁結構，並將地下室灌漿或回填夯實，使得拆除案延宕至今。

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