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    首頁　>　生活

    《桃園》鍾肇政文學獎徵件 總獎金300萬

    2025/04/18 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕今年度「桃園鍾肇政文學獎」，昨在桃園市立圖書館總館舉行啟動記者會，徵件以「離散幾何」為主題，探討文學的多重面向，徵獎類別涵蓋長篇小說、短篇小說、報導文學、新詩、童話及散文等六類，即起至八月十一日接受各界投稿，投稿者不限國籍、創作題材。

    即起至8/11接受六類別投稿

    市長張善政說，桃園鍾肇政文學獎邁入第十一屆，總獎金三百萬元，維持長篇小說首獎兩名，獎金各五十萬元，持續為文壇發掘優秀作家，延續台灣文學薪火。

    文化局長邱正生表示，鍾肇政文學獎徵件期間將舉辦十三場講座，「作家沙龍」邀請吳曉樂、陳浪、姜泰宇等作家分享創作歷程；「經典讀書會」探索文學中言情與女性、鄉愁與詩歌、運動與民族，以及鬼怪與現實等議題；「文學在地走讀」將結合地方特色，從眷村文化到在地族群的發展與變遷。

    針對創作者規劃「主題寫作工作坊」，提供創作交流平台，幫助寫作者精進技巧；「文學營」邀請作家朱嘉漢擔任導師，透過宇文正、利格拉樂．阿女烏和鍾文音老師的密集課程，帶領學員感受文字的無限可能；文學獎活動詳情可至「桃園鍾肇政文學獎」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tyliterature）查詢。

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