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    《桃園》推廣月經平權 茄苳國小編教材除污名

    茄苳國小推動月經平權，設置「月悅小屋」提供友善衛生棉、知識繪本，並提供舒適的熱敷墊等體貼女性用品。（教育局提供）

    茄苳國小推動月經平權，設置「月悅小屋」提供友善衛生棉、知識繪本，並提供舒適的熱敷墊等體貼女性用品。（教育局提供）

    2025/04/18 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區茄苳國小推廣「月經平權」教育，由五位老師從自身經驗出發，合作編訂教材，透過情境故事討論、覺察與辨識存在的月經禁忌，進而理性分析禁忌的合理性，反思對女性月經的污名化，從而打破偏見，成為月經平權的小推手。

    茄苳國小校長鄭友泰昨說，課程讓學生自在地討論月經，消除羞恥感，建立正確的知識，也帶領學生換位思考，培養同理心，理解女性在月事期間的不便，這不僅是生理教育，更是情感教育，希望學生能夠學會關心他人，理解性別差異的獨特經歷。

    鄭表示，課程還讓學生瞭解世界各地，尤其是尼泊爾、非洲國家，女性在月經方面所遭遇的不平權現象，並思考如何以具體行動，匯聚成為推動月經平權的力量。

    學生哲語說，本來以為女生的月經很噁心，上完課之後，才知道是自己的不理解，想跟大家說「有月經不需要覺得羞恥」；學生品霓分享課程心得，學到關於其他國家女性困境，讓她更加珍惜本身的生活，也希望為她們發聲。

    鄭友泰表示，學生在學習過程發揮極大創意與熱情，利用AI改編童話故事，製作月經平權宣導海報，並在社群媒體播放自創月經平權歌曲，也在校內建立「月悅小屋」，提供友善衛生棉、舒適的座椅、熱敷墊、暖暖包等，還放置有關月經知識的繪本，讓大家知道月經是成長的祝福，不是骯髒不潔的。

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