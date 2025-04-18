《桃園》中壢運動公園區徵 土地點交公文寄出

「中壢運動公園區段徵收開發案」，目前已寄出土地點交通知書給地主，隨即可展開建築作業。（地政局提供）

2025/04/18 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府辦理「中壢運動公園區段徵收開發案」，二○一九年十一月公告徵收後，遭逢武漢肺炎疫情、營建物料上漲與缺工等影響，今年三月廿四日終告完工，市府地政局昨寄出最後一批通知地主辦理土地點交作業的公文，意味地主可開始規劃使用土地，市府已委託顧問公司評估園區九公頃體育場用地興闢巨蛋體育館可行性，結合捷運綠線延伸線成為中壢新都心。

中壢運動公園區段徵收開發案範圍約七十二．九七公頃，位屬中壢後站核心地帶，由環中東路二段、中山東路二段、龍岡路二段及龍慈路所環繞。

請繼續往下閱讀...

評估體育場用地蓋巨蛋可行性

園區除體育場用地、卅六公頃住宅區，還有商業區、國小、道路及公園綠地等用地，交通有綠線延伸線兩個站區，可接桃園機場捷運A23中壢火車站。

地政局官員說，未來園區將以巨蛋體育館作為發展核心，結合綠線延伸線，打造集交通便捷、運動休閒、商業機能於一體的現代化都市核心，提升區域發展潛力，優化市民生活品質。

地政局於土地點交期間，同步提供民眾申辦「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達處所」等便民服務措施，對於不動產買賣等十一類移轉登記，會透過簡訊或電子郵件即時通知當事人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法