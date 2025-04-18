《桃園》傳承泰雅族文化 學子重現「大嵙崁事件」

大溪國中學生分飾泰雅族人與日本軍，重現台灣日治時期泰雅族「大嵙崁事件」。（記者黃政嘉攝）

2025/04/18 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市都會區原住民族教育重點學校之一的大溪國中，原住民學生約二○○位，市府教育局昨在該校辦理公開觀摩討論會議課程（觀議課），近卅位學生分穿泰雅服飾、日本軍服，以戲劇、歌唱、舞蹈，演活泰雅族大嵙崁群在一九○○至一九一○年間血淚抗日事件，與策略聯盟夥伴學校交流學習，展現課程學習成果。

「大嵙崁」是過去大溪地區的稱呼，因蘊藏高經濟價值樟樹，長期遭日本殖民政府搶奪樟腦、土地，欺壓泰雅族人，一九○○年引發大嵙崁、三角湧（今新北市三峽）、新竹縣的族人出草抗日。

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學生粉墨登場詮釋先民抗日

參與演戲的七年級游子恩是泰雅族人，他表示，在劇中扮演勇士、也是頭目，劇情為保護族人對抗日軍，不惜犧牲自己，演戲更認識族群文化，也有機會多講族語；七年級陳韻圓說，因歷史課與戲劇演出，更認識原民文化，包括穿泰雅服飾、跳勇士舞蹈時，將重心放低，貼近地面等印象。

大溪國中校長林晏瑄表示，觀議課以「泰雅族大嵙崁事件課程地圖」為核心教學，引導學生思考殖民主義對泰雅族的影響，建立原住民族史觀，除課堂講授，也藉歌舞、戲劇表演，傳承泰雅文化，非原住民學生也能因此認識、理解多元族群。

引導學生建立原住民族史觀

表演藝術科老師陳源安說，學生利用時間排練戲劇，有助加深對大嵙崁事件的感受；歷史科老師林文揚表示，教課會解說歷史人物在事件中的心境，提高學生學習興趣，再提相關人物背景脈絡、特色，避免課程過於僵硬、死背。

教育局長劉仲成表示，桃園市是原住民族人口第二大縣市，推動「全民原教」，大溪國中致力原住民族文化的傳承與推廣，盼在都會區校園扎根，促進多元族群融合與尊重。

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