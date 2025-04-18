《桃園》寧靜示範區擴大 聲音照相增至50套

桃園市聲音照相執法設備四月底將增至五十套。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/18 05:30

首波將52社區列入特定噪音管制區 6月底前公告實施

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕各類噪音擾人，尤其改裝汽、機車高分貝的排氣、音響等聲音顧人怨，桃園市兩年前祭出「靜桃專案」並設置寧靜示範區，將噪音熱點路段納入管制與取締，今年規劃從路段擴大到社區，以陳情熱點、人口數、宮廟遶境熱區等考量，第一波將五十二個社區列入特定噪音管制區，聲音照相設備四月底增達五十套，透過科技執法設備與手段維護環境安寧。

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示範區從路段擴大到社區

市府環保局噪音管制及環境監測科長吳小萬表示，改裝汽、機車噪音擾人，名列各類污染檢舉前茅，針對陳情案件好發路段前三名，規劃十四處寧靜示範區，涵蓋大型重型機車出沒熱門路段復興區台七乙線，及桃園、中壢的新興重劃區等，導入規範並加強稽查，若區域噪音狀況明顯改善，將對寧靜示範區做適當調整。

吳小萬說，今年寧靜示範區將從路段擴大到社區，除考量是否為陳情熱點、人口數，或宮廟遶境路線經常施放高空煙火而有高樓火災風險，首波納入五十二個社區，例如中壢六和商圈因十二樓以上、且達五百戶的大型住宅區多，即被列入特定噪音管制區，辦理法制作業中，預計這個月內於市府公報預告，若無其他意見，將於六月底前公告實施。

科技執法等手段減少噪音

桃市寧靜示範區透過科技執法等手段，包括聲音照相科技執法，利用噪音計、車牌辨識攝影機等設備，對噪音超標車輛舉證與告發，搭配環保局、警方及監理單位聯合稽查，取締噪音超標車輛及使用非原型式排氣管且未辦理變更登記者，另由交通局以縮短紅綠燈周期等方式，降低車輛行駛速度、減少噪音產生，特定噪音管制區則管制時間內禁止施放爆竹煙火。

「靜桃專案」有效降低噪音5.9分貝

環保局統計二○二二年六月至二○二三年五月，整體環境噪音為六十五．一分貝，「靜桃專案」執行至今，降為五十九．二分貝，有效降低噪音五．九分貝；民眾陳情數量今年二月平均三○一件，較二○二三年五月最高四三四件，下降卅○．六五％，去年聲音照相取締超標噪音共告發七四○件，裁罰金額二一四萬八三○○元。

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