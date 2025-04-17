《屏東》酪梨落果嚴重 屏縣估減產逾8成

今年的酪梨結果率差，還沒長大就可能落果。（記者葉永騫攝）

2025/04/17 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕受氣候因素影響，今年酪梨落果嚴重，萬丹鄉酪梨產銷班第十班長吳讚旺表示，預估屏東縣恐減產八成以上，令農民苦不堪言。縣府農業處長鄭永裕說，已請各鄉鎮公所統計損失情況，將通報農業部實地勘查災損。

受氣候影響 農業處將報中央勘災

酪梨是近年來屏東農民新興種植的果樹，由於富含油脂及有助於人體吸收脂溶性維生素，市場接受度高，萬丹鄉更成立酪梨產銷班，種植面積達二十七公頃，其他在里港、高樹、新園等地區也有種植，全縣生產面積近二百公頃。

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今年受氣候影響，開春後溫差過大，造成酪梨落果嚴重，原本一棵果樹可產三百顆，今年只剩三十幾顆，讓農民憂心忡忡，縣議員洪宗麒昨天和農友一起到果園了解受災情形。

萬丹鄉酪梨產銷班第十班長吳讚旺表示，南部酪梨品種以加林酪梨為主，四月到八月是採收期，今年開花後就出現無法結果、落果嚴重，甚至整株都不結實，十分罕見，今年產量恐大幅減少八成以上。

縣府農業處長鄭永裕說，已通知各鄉鎮市公所進行速報及統計，將向農業部呈報，會同專家到場勘查農損。

酪梨產量不樂觀，但今年南台灣芭樂收成卻不差，正值產期，價格從高峰期每台斤一百多元下降至五十多元。農糧署南區分署表示，當季鮮採的芭樂口感最佳，挑選有產銷履歷的芭樂，好吃又安全。

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