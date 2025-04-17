《屏東》保育瀕危草鴞 屏縣9農獲友善標章

林業署發表「友善草鴞農產品」標章專屬吉祥物「艾波」，以草鴞的生態特徵與棲地意象為基礎設計，相當可愛。（記者羅欣貞攝）

2025/04/17 05:30

協助其農產在連鎖超市專區上架 專屬吉祥物「艾波」同步亮相

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為保育瀕臨絕種草鴞，林業及自然保育署在南高屏地區推動「草鴞生態服務給付」，透過獎勵與架設棲架支持機制，鼓勵農友採用友善農法，今年更進一步頒給參與生態給付的農民「友善草鴞農產品標章」，協助其產品在連鎖超市專區上架。屏東縣昨有九位農民獲頒首批標章，品項有檸檬、鳳梨、竹筍、茄子、番茄等十多種作物。

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透過標章分級 肯定農友採友善農法

草鴞又稱猴面鷹、蘋果鳥，是台灣第一級保育類的夜行性猛禽，棲息於平原農田與草生地帶，深受農藥、鼠藥使用與棲地破碎化、遊蕩犬貓干擾等威脅，全台灣族群數量不到五百隻；林業署屏東分署長楊瑞芬表示，二○二○年起在南高屏推動的「草鴞生態服務給付」，屏縣已有八十多位農民參與、面積逾七十多公頃；去年底起更與屏縣府、高市府合作，規劃「友善草鴞農產品標章」，透過標章分級制度，讓加入生態給付的農友進一步獲得肯定。

草鴞助抓鼠 農友作物終於可收成

首批通過友善草鴞農產品標章的農友有九位，來自屏東高樹、鹽埔、里港、九如以及屏東市，均為草鴞出沒活動的熱區；投入有機農業二十多年的陳麗珍昨天領到標章後表示，她種植綠竹筍，也兼種芭樂、木瓜等，沒有裝棲架前，蔬果一成熟都會被老鼠吃掉，裝了棲架後，有黑翅鳶、領角鴞等停留，把老鼠捉走，蔬果終於可以收成，現在也在耕地開闢白茅區，希望吸引草鴞棲息、繁殖。

林業及自然保育署副署長張岱表示，友善草鴞農產品標章，是繼友善石虎標章、諸羅樹蛙標章後，國內第三個以台灣野生動物為主軸的生態農產標章，盼鼓勵更多生產者加入保育行列，也讓消費者更願意選購友善農產品，擴大友善農業的影響力。

繼友善石虎、諸羅樹蛙後第三個標章

林業署昨天同時發表標章專屬吉祥物「艾波」，並於屏東智慧農業學校舉辦「草鴞標章首登展」，由屏科大鳥類生態研究室及昕昌生態科研共同佈展，內容涵蓋草鴞的生態故事、族群困境、標章制度、保育行動、農友介紹，與「艾波」視角的趣味導覽，盼更多農民加入守護草鴞的行列。

林業及自然保育署屏東分署昨天發出首批「友善草鴞農產品」標章，屏縣有9位農民獲頒。（記者羅欣貞攝）

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