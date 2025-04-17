《台東》台東「夏雪」受災 農業部公告現金救助

今年「夏雪」芒果受低溫寒害，結果率差且多為空包彈。（記者黃明堂攝）

2025/04/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕受今年初低溫影響，台東縣多處改良種芒果出現受損情形，尤以「夏雪」芒果最嚴重。為協助受災農友儘早復耕重建，農業部公告全縣改良種芒果納入現金救助及低利貸款，即日起到廿九日在各鄉鎮市公所受理申請。

今年台東夏雪芒果寒害農損嚴重，農民辛苦一整年，損失慘重。立委陳瑩、莊瑞雄三月即多次帶領農業部及相關單位前往果園勘查，本月確認寒害造成低結果率，農業部於十五日公告「改良種芒果低溫農業天然災害現金救助」。

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即日起到29日 各地公所受理申請

台東的土壤氣候讓夏雪芒果特別鮮甜、細膩多汁，每斤價格數百元，有芒果界LV之稱，但今年受多次寒流影響，不是花穗酥黑，就是成為無法發育長大的「空包彈」，農民付出的心血將化為烏有、欲哭無淚。

縣府農業處指出，台東縣改良種芒果種植面積約三百五十二公頃，其中夏雪芒果種植面積約兩百多公頃，自災情發生後，第一時間即啟動災情調查，並彙整資料，向中央政府爭取改良種芒果天然災害現金救助。呼籲受災的農民即日起到廿九日，備妥身分證明文件及土地合法證明文件，至土地所在地公所申請，詳情可洽詢土地所在地公所或縣府農業處。

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