《台東》綠網護野生動物 20友善通道助移動

「卑南溪流域整體治理及高灘地生態廊道」透過友善的植被營造手法，提供野生動物棲息與移動的空間。（記者黃明堂攝）

2025/04/17 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署四年來透過各公私單位跨域合作，將國土綠網串連淺山地區營造生態環境，在卑南、關山及池上大圳設置友善動物通道，協助動物進入圳路後便於安全脫離，也在池上鄉富興社區參與菊池氏細鯽的復育，推動生態保育已有豐碩成果。

建韌性生態綠網 林業署發表成果

台東分署昨天舉辦成果發表會，分署長吳昌祐表示，自台東區域綠網計畫啟動以來，分署便以生態敏感區與高保育潛力的重點關注區域為核心，積極串聯中央部會、地方政府、學術單位與民間團體，共同推動跨域合作，從連通河川縱向廊道、設置動物通道、復育原生植物及對接國土計畫，逐步建構出具有韌性的生態綠網。

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水利署第八河川分署執行「卑南溪流域整體治理及高灘地生態廊道營造」，透過友善的植被營造手法，提供野生動物棲息與移動的空間；農田水利署台東管理處在卑南、關山及池上大圳設置近廿處友善動物通道，協助動物進入圳路後便於安全脫離。蘭嶼及綠島等離島的保育軸帶則由中央研究院、生物多樣性研究所與自然生態協會等單位，共同保育蘭嶼吻鰕虎、台灣狐蝠與珠光鳳蝶等瀕危物種。林業署台東分署在都歷溪與利嘉溪的治理計畫中，調整水流分配、恢復洄游生物的遷移通道與棲地。

濕地保育 池上推菊池氏細鯽復育

在農田與濕地保育工作上，池上鄉富興社區參與菊池氏細鯽的復育；另與野灣野生動物保育協會合作，執行台灣黑熊等瀕危野生動物的救援與保護工作；近來東部地區野生動物救傷需求日增，分署與退輔會台東農場合作，攜手野灣協會擴大東部野生動物救傷環教場域。

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