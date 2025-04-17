《花蓮》花蓮美崙溪左岸將打通 串連景點

花蓮縣政府進行「美崙溪左菁華護岸新建引道串連工程」，將打通左岸自行車斷點。（縣府提供）

2025/04/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕橫貫花蓮市中心的美崙溪，過去兩岸均設置自行車人行步道，但中間有多處斷點，花蓮縣政府針對左岸斷點進行串聯，左岸預計五月底前完工，將打通美崙溪左岸與尚志路斷點，進而連接沿岸河畔與美崙山景點，讓遊客暢遊美崙溪景色並帶動地方觀光發展。

護岸、引道 預計5月底前完工

縣長徐榛蔚昨與建設處前往視察「美崙溪左菁華護岸新建引道串連工程」進度，並指示建設處進一步優化沿線設施。處長鄧子榆說，縣政府於二○二一年已完成美崙溪右岸自行車道的串連工程，成功打通七處斷點，完成六．五公里的路線，為持續提升整體河岸休憩空間品質，去年啟動左岸串連工程。

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縣府建設處指出，工程計畫分為兩大階段進行，第一階段工程重點包括石屋燒烤旁停車場既有自行車牽引道修繕，及堤頂步道改善及高灘地步道串連工程各約七百公尺，共一．四公里，整體工程兼顧防洪、交通及休閒三大面向，完工後將大幅提升自行車道系統的完整性與安全性。

第二階段工程則著重於左菁華護岸及計畫道路的新建工作，縣府指出，此階段工程不僅能改善復興新村地區的淹水問題，降低居民生命財產損失風險，更將配合都市計畫變更調整開闢計畫道路，有效分散市區交通流量，促進周邊地區發展。

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