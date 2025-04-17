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    《花蓮》民眾質疑刪預算 花蓮「愛部落」斷網

    花蓮「愛部落」無線網路，通常設在電線桿上，訊號箱子標示「i-Tribe」字樣。（記者花孟璟攝）

    花蓮「愛部落」無線網路，通常設在電線桿上，訊號箱子標示「i-Tribe」字樣。（記者花孟璟攝）

    2025/04/17 05:30

    縣府表示有87部落首批建置 廠商保固結束、正在籌維護管理費

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣的原住民部落從二○一八年起由原住民族委員會（簡稱原民會）、花東基金建置「愛部落 （i-Tribe）」戶外無線網路，平均一個部落有四處上網AP（無線基地台），花蓮縣有七百多個，不過最近在富里鄉、豐濱鄉都有民眾反映無法連線，民眾上臉書粉絲頁詢問，得到回覆是「縣府說明八月以後陸續恢復服務」，質疑「難道原民會被刪預算、刪到網路都沒了」？

    原民會強調跟刪預算無關

    對此原民會表示，目前花蓮斷網的應為二○一八年至二○二○年建置的第一批愛部落，保固到今年，後續維運費用及電信費須由花蓮縣政府自行編列預算，但強調「跟刪預算無關」。

    8月後才恢復服務 引發不滿

    過去一週，花蓮多個部落i-Tribe無法連線。投訴的蔡姓遊客說，他在豐南村吉拉米代部落也碰到這個問題，部落居民告訴他，中華電信前幾天來拔線，還表示「縣政府未繳費，因此斷網」，當他聽到記者告知，縣府的回覆是廠商保固結束、正在籌預算，蔡先生深表不滿，「都斷網了預算還在編，縣府是怎麼了」？

    港口部落的陳小姐在自己部落無法連線，還跑去靜浦測試，她說，雖然有搜尋到WiFi訊號但無法連上網路，為此也打一九九九縣民熱線去反映，希望盡快修復。

    一年要一千多萬 原民處籌錢

    縣府原民處證實，民眾反映無法連線的愛部落，是第一批愛部落戶外無線網路，共有八十七個部落、四百一十九個無線AP，當年是原民會、花東基金補助建置，完工後有幾年時間由廠商保固及維運管理，今年剛好結束，由於維運費用一年要一千多萬元，過去都是用花東基金維護，今年原本要向中央爭取預算，目前籌措維護管理費中，須辦理追加減預算，明年開始會編入縣預算，目前正在編列預算，至於恢復網路的時間只要議會通過，就可盡速恢復網路。原民處也說，今年底、明年底還會有兩批保固到期，會預先規劃處理。

    原民會建置的i-Tribe連線簡單，不需要密碼，在部落的老人文健站、衛生所、聚會所等地點的室外電線桿上，都能找到標示i-Tribe的訊號箱，疫情期間學校停課，偏鄉部落小朋友使用手機或學校發的平板回家連線上課，除了爸媽分享手機上網，i-Tribe也發揮不少功效。

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