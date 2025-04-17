《宜蘭》宜蘭河濱公園柳樹枯黃 衝擊美景

宜蘭河濱溪帶有柳樹枯萎葉子掉光。（記者王峻祺攝）

2025/04/17 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市西門橋至慶和橋段是宜蘭河道最精華一段，被選為「蘭陽十八勝」之一的「西堤晚眺」，迎風吹向溪畔水柳林，別有風情。不過，當地濱溪帶長草叢，疑受除草等人為工程擾動，加上修枝疏伐，有多棵水柳林枯黃衝擊生態美景。維護管理單位宜蘭市公所表示，將請園藝專家現勘評估處置。

公所：將請園藝專家評估處置

宜蘭河西門橋至慶和橋段之間河道生態豐富，還是保育類台灣梅氏鯿棲地，水鳥不時從草叢、林木中飛出，駐足踏青，或坐在溪畔賞景都相當愜意。不過，最近多棵水柳林被發現枯黃，甚至有樹木葉子掉光，貌似枯萎態樣。

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據了解，前陣子水柳林因遭外來種小花蔓澤蘭的蔓莖纏繞，市公所清除修剪，濱溪帶植被則為了修枝作業，進行部分區域除草；之後有民眾發現整排柳樹葉子枯黃，生長狀況變得很差，衝擊原本美景。

濱溪帶長草叢消失 破壞生態

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘說，當地河床濱溪帶歷經長時間演進，生物多樣性豐富，更已趨於穩定，但受到濱溪帶長草叢消失及相關工程影響，對視覺景觀跟生態都是嚴重破壞，公所應以更謹慎方式，維護管理宜蘭河兩岸。

市公所表示，河濱公園水岸邊柳樹，大部分都是自然生長，有種子落地生根後長出來，採保留自然形態管理，不會多做調整，不過去年受颱風影響，造成許多柳樹受損，甚至倒伏，當時正值水鳥遷移季節，不敢貿然人為擾動。

市公所指出，近期進行相關枯枝整理，濱溪帶植被部分除草是為了修枝疏伐作業，民眾反映柳樹枯黃甚至枯萎，初步盤點屬零星柳樹，將請園藝專家到場勘查評估，研議是否能依循相關步驟處置養護。

宜蘭市西門橋至慶和橋段是宜蘭河道最精華一段，被選為「蘭陽十八勝」之一的「西堤晚眺」。（記者王峻祺攝）

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