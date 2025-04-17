谷關斯可巴部落 拍攝到17種野生動物

台灣野山羊覓食。（林保署提供）

2025/04/17 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕近年石虎護育受到各界關注，林業及自然保育署台中分署架設的紅外線自動相機，於谷關地區斯可巴部落記錄到第一筆石虎影像，同時也捕捉到食蟹獴、台灣葉鼻蝠等十七種野生動物影像，顯示協助社區夥伴、農友推動友善石虎棲地營造，已有具體成效，首次拍攝到石虎影像，更讓斯可巴社區居民振奮。

林業保育署台中分署在今年第一季分析斯可巴樣點的紅外線自動相機成果時，發現去年十一月兩度記錄到石虎出沒，累積哺乳類動物調查，共記錄到石虎、食蟹獴、台灣野山羊、白鼻心、獼猴、山羌、鼬獾、白面鼯鼠、台灣葉鼻蝠等十七種哺乳類動物。

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林業署曾於二○一五年十二月在和平區裡冷林道六公里處約海拔九九四公尺記錄到石虎後，二○一九年起在南勢部落陸續拍攝到石虎，十年間石虎紀錄已擴大到大甲溪更上游的斯可巴，推測可能是從大甲溪下游擴散過來的個體。

林業署表示，經分析發現大安溪、大甲溪、烏溪都有石虎族群分布，依據點位分布、出現頻率高低和母石虎育幼點位，分析研判大安溪和烏溪筏子溪是相對穩定的棲地，大甲溪則是在串聯苗栗和南投地區的石虎族群中，有其關鍵角色，因此營造大甲溪友善石虎廊道，有助於石虎族群關鍵區位的串聯。

林育署台中分署於斯可巴部落架設紅外線自動相機，記錄到17種野生動物影像，包含石虎夜間出沒。（林保署提供）

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