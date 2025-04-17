社宅申請放寬 年底2處先試辦

烏日高鐵社宅年底前完工，可提供270戶入住。 （市府提供）

2025/04/17 05:30

原須「全國」無自用住宅 改為「中彰投苗」無自住宅

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市社會住宅，包括市民及未設籍但在台中就學、就業的民眾，若「全國」無自用住宅均能申請，中市政府都發局擬放寬兩類申請人，在「中彰投苗」通勤圈內無自用住宅即可申請；市議會法規委員會中多名議員憂社宅供不應求，放寬條件恐讓申請人變多，將排擠有需求者權益，要求都發局先從兩處社宅試辦後重新評估。

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育賢三期、烏日高鐵兩社宅 先試辦

都發局長李正偉說，包括育賢三期二五○戶及烏日高鐵社宅二七○戶均將在年底前完工，將選兩處社宅試辦。

市民或台中就學、就業 均可申請

李正偉指出，目前已有十一處社宅、二千九百戶開放入住，因各社宅戶數大小不一，中籤率十％到廿％，入住率均達九十五％，考量部份民眾實際在台中生活，雖持有住宅卻遠在中部以外縣市，因此無法申請社宅，參考其他五都與國家住宅及都市更新中心有關自用住宅限制均以通勤圈為範圍，修正「台中市社會住宅出租辦法」，將申請人無自用住宅的範圍從「全國」修正為「中彰投苗區」，讓申請更具彈性。

議員憂稀釋、排擠真正有需求的民眾

市議會法規委員會昨審查該案時，多名議員對放寬無自用住宅區域限制存有疑慮，江肇國指出，台中社宅供不應求，中籤率低，放寬條件恐影響市民申請權益；陳俞融也憂放寬後恐吸引在中彰投苗之外，有資產者前來申請，稀釋真正有需求的市民，甚至弱勢家庭的中籤率。

李正偉則說，可提高設籍台中的市民加分保障，但議員黃守達認為，先放寬申請條件後又加分限制，恐淪「假放寬」；包括江肇國、謝家宜及黃守達等議員，希望都發局應先試算影響再修法；但李正偉說，因不確定申請對象無從試算，議員陳政顯則建議先試辦以了解是否影響市民中籤率再說。

法規委員會召集人、議員黃馨慧裁示該案備查，但為避免放寬條件影響市民權益，由都發局先行試辦，再將試辦結果提送法規委員會重新評估。

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