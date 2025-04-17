新北板橋埔墘區段徵收 規劃住宅、公園

2025/04/17 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府地政局推動「板橋區埔墘第四至七區的區段徵收開發案」，今天下午二點半在市府大禮堂舉辦第二次事業計畫公聽會，開發後將提供一．八八公頃的住宅區、三座公園、二處綠地，並新闢道路改善周邊的交通瓶頸，還有公共托育、公共托老中心等社會福利設施。

地政局指出，「埔墘第四至七區」位於板橋、中和區的交界處，總面積約三．七四公頃，現況多為鐵皮工廠或停車場，區內的土地所有權人有一百五十多人，建築物五十多間，多屬違章建築。

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開發後提供1.88公頃住宅區

地政局表示，透過區段徵收開發後，將提供一．八八公頃的住宅區、三座公園、二處綠地，規劃完善的道路系統，鄰近新北環河快速道路、台六十四線快速道路，聯外交通便捷；區內並留設○．三六公頃的社會福利設施用地，規劃作為家庭暴力防治中心、公共托育、公共托老及身心障礙者日間照顧場所。

地政局區段徵收科長梅振豪說，此案在二○一九年推動時曾遭地主反對而暫緩，地主爭取改採市地重劃，或提高領回抵價地的比例，目前抵價地分回比例是四十一％，因為現今的物價比以前更高，開發成本很難降低，調整的空間不大。

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