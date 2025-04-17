新北推動社區減碳有成 劉和然赴韓交流

新北市副市長劉和然（中）分享住宅減碳是各城市都必須要面對的課題，需要政府藉由政策引導。（新北市環保局提供）

2025/04/17 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長劉和然於四月十四日至十六日到韓國參加「環境永續發展理事會（ICLEI）全球執委會及高階議題」會議，與多個國外城市的與會代表交流，他昨天在氣候高峰會以「賦能公寓社區：推動社區主導能源解方的催化角色」為題發表演說，分享新北市推動公寓大廈社區能源解決方案的治理經驗。

劉和然指出，住宅減碳是各城市必須面對的課題，許多住宅已轉變為集合式住宅並形成社區組織型態，因為分散、私有的特性，需要政府的政策引導，鼓勵民眾成為減碳的主力，推動以管委會為主體的減碳輔導機制，讓社區自主決策，政府從旁提供技術及資源支持，打造由下而上的減碳行動模式。

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他表示，新北市努力減少溫室氣體排放，以「賦能」（Empowerment）為概念，引導社區透過補助、技術輔導與資源協助，幫助落實減碳及生活品質提升。

劉和然說，新北市府以四項作為支持社區減碳，第一是「需求與診斷」，確認社區的節能需求與財力期望；第二是「技術與陪伴」，安排低碳社區規劃師和節電診所，輔導社區提出改善方案；第三是「經費支持」，提供補助減少社區的財力負擔；第四是「效益回饋」，電費降低及再生能源收益讓社區即時感受到減碳的好處，促成房價提升更是鼓勵民眾參與的關鍵路徑。

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