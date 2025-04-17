設備老舊 新北新莊7校爭取6500萬改善

立法委員吳秉叡（中）昨日邀請中央與地方教育單位，以及多名民代會勘新莊7間國小。（吳秉叡辦公室提供）

2025/04/17 05:30

昌平、中信、中港、新莊、新泰、豐年與丹鳳國小 中央將提供支持

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市部分學校老舊，導致設施或場地損壞，恐影響學生使用權益及安全，立法委員吳秉叡昨天邀請教育部次長張廖萬堅等人，針對新莊區七間國小的校舍、設備、場地、環境等辦理會勘，爭取中央補助經費，七校改善工程總經費六千五百萬餘元，中央表態將提供支持。

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昌平國小 1520萬整修球場

出席會勘的單位包括教育部國民及學前教育署、體育署、新北市政府教育局、新北市議員鍾宏仁、翁震州、林秉宥、蘇錦雄等人，七所學校分別是昌平、中信、中港、新莊、新泰、豐年與丹鳳國小。

吳秉叡指出，昌平國小跑道、球場等設施使用廿多年，有嚴重龜裂與坑洞，校方規劃全面整修操場跑道、水溝、跳遠場、中央球場及籃球場，工程預算為一五二○萬元；中信國小近年身心障礙學生人數增加，但校內唯一的電梯已使用卅多年，不符合無障礙設計標準，學校規劃汰換電梯，建設無障礙環境等，預估經費近二四八萬元。

中港國小 1千萬翻新外牆

此外，中港國小校舍年久失修，近期頻繁出現磁磚剝落、鋼筋外露、牆面龜裂等，學校計畫進行外牆磁磚翻新、防水工程等，預估經費需一千萬元；新莊國小校門廣場鋪面出現多處坑洞與積水，常有學生跌倒，校方規劃鋪面更新，改善出入安全與排水功能，總工程經費六四五萬元。

豐年國小 2352萬更新活動中心

另新泰國小將升級全校有聲廣播系統，總金額二一七萬元；豐年國小計畫更新活動中心與充實設備，總經費二三五二萬元；丹鳳國小通往兒童遊樂場的木造連接平台結構老化，去年公告停用，導致學童無法使用，改善經費約六百萬元。

吳秉叡等人表示，教育是國家根本工程，政府有責任營造快樂安全的學習環境，他會持續爭取修繕經費到位，國教署與體育署表態將提供支持，盼中央、地方合作，提升校園教學環境品質。

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