新北特色共融公園改造 已完成228座

新北市新店區二叭子植物園擁有豐富生態，市府規劃以友善環境及低度開發方式打造成「美樹館」。（景觀處提供）

2025/04/17 05:30

二叭子植物園佔地255公頃 將打造成「美樹館」 預計年底完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府近年推動公園的「二次革命」，陸續投入十五億多元進行老舊公園翻新、建置特色共融公園、城市綠美學等，截至今年三月底，全市已有二二八座全齡化特色共融公園，目標是在二○二六年前改造二五五座；此外，佔地近二五五公頃的新店區二叭子植物園將結合豐富生態打造成「美樹館」，正辦理先期規劃設計，預計今年底完成。

請繼續往下閱讀...

目標2026年前 改造255座公園

市長侯友宜表示，二叭子植物園的生態豐富，有一百多種的動、植物棲息，包含台灣特有種的台灣藍鵲及台北樹蛙等，為提升城市美學與生態價值，將結合安坑輕軌站點的周邊，規劃成自然保留區，以友善環境及低度開發方式打造「美樹館」，總面積近二五五公頃，等於十座大安森林公園，民眾未來可藉由境內六座步道串聯通行，也可作為森林教育基地。

推「二次革命」建置全齡化公園

農業局長諶錫輝昨天在市政會議指出，從二○一七年起推動共融式遊具，規劃特色、主題公園，近年再推公園的「二次革命」，打造適合各年齡層活動的「全齡化」公園，考量身心障礙者需求及長者使用的便利性，更新改善硬體設施、導入運動指導員及「佈老志工」的軟體服務，帶領長輩正確使用體健設施。

特公盟︰鄰里遊戲場營造不同特色

「台灣還我特色公園行動聯盟」公關長嚴郁晴說，肯定新北市近年推動特色公園的成果，建議在每個鄰里遊戲場營造不同特色的設施，當成衛星公園，從住家走路即可到達，彼此有互補作用並相互串聯，也可打造旗艦型的特色遊戲場；此外，兒童是遊戲場的主要使用者，應透過工作坊鼓勵兒童表達想法，事後再檢視兒童的需求是否落實。

嚴郁晴指出，遊戲場設施大多仍以兒童為主，比較忽略青少年的需求，希望未來提供更多青少年戶外體健活動、探索的場地；因應夏季炎熱，公園改造應具有降溫、遮蔭設施，把遮陽設計、植栽、水設施、鋪面材質等納入考量，避免因天候因素而壓縮遊戲場的使用時間。

綠美化環境景觀處回應說，各界意見都會納入參考，針對青少年的需求，已在林口工一工業區的田仔尾公園設置滑板場，土城區線形公園也規劃極限運動場。另外，在遊戲場遮蔭設計，以種植樹木為主，增加景觀綠美化。

中和區嘉穗公園以「森林健身房」為主題設計。（記者賴筱桐攝）

樹林區鹿角溪公園為全齡化特色共融公園代表之一。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法