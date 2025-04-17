國際農機展週末嘉縣登場 設700攤位

嘉義縣長翁章梁（右一）參觀大型農機。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/17 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「二○二五第十九屆台灣國際農業機械暨資材展」將於十九日起一連三天在嘉義縣政府對面廣場登場，兩百家廠商設置逾七百個展攤，呈現台灣農業智慧化、自動化、低碳化進程；主辦單位台灣農機工業同業公會強調，公會成員積極研究農具，盼吸引更多青壯年加入農業行列。

昨天農機展說明會，台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰、嘉義縣長翁章梁、農糧署農業資源組長洪宏毅等人出席。

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林瑞峰表示，希望藉農機展強力展出現代化、科技化產品，讓有需要的農民來購買，成員也積極加速農村機械化，讓更多青壯年願意投入農業。

對於美國祭出「對等關稅」，林瑞峰強調，關稅對農機沒有直接影響，但農產品要銷往美國就會有間接影響。

洪宏毅說，為改善農村老化、勞力不足問題，農業部門推動農業機械化，藉此提升生產力，降低生產成本，農業部在二○一九年擴大舉辦農機補助，到去年為止，補助經費逾七十二億元，另配合政府淨零碳排目標，鼓勵農民使用電動農機，去年起電動農機補助從三分之一提高至二分之一。

翁章梁說，農機展已連續第四年在嘉縣展出，今年創新農機展示區一二二攤、智慧農機及多元機材五○四攤，加上政府機構、學界，總計逾七百個展攤，進口、大型農機在現場都看得到，規模盛大，盼農友把握機會採購。

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