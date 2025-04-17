嘉縣朴子溪東石大橋段疏浚 7月完工

朴子溪東石大橋段高灘地（右）已比堤外道路的路面高出許多。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/17 05:30

左岸淤積嚴重又長滿紅樹林 行水斷面只剩一半 斥資4400萬施作

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子溪東石大橋段左岸淤積嚴重，形成比堤防外路面高的高灘地，加上長滿紅樹林，影響行水斷面及水流順暢，遇豪大雨恐不利內水排除，水利署第五河川分署為解決水患疑慮，斥資四千四百萬元辦理疏浚及堤防基礎防護工程，預計七月完工。

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擺脫水患 預計清淤6.84萬立方米

第五河川分署副分署長李俊霖表示，朴子溪東石大橋河段淤積日益加劇，上面又長滿紅樹林，影響排水功能，且深槽逐漸偏向右岸堤防，已威脅堤防構造物安全，目前先以消波塊保護，但仍須以疏浚及護岸雙管齊下徹底解決問題。

第五河川分署斥資四千四百萬元辦理朴子溪東石大橋上下游疏浚及海埔堤防基礎防護工程，今年二月開工，預計七月十二日完工，清淤長度四五○公尺，預計清淤量六．八四萬立方公尺。

水利署︰左岸清淤疏伐 右岸培厚

李俊霖說，這項工程主要為進行河床淤積段的疏浚作業，同時疏伐位於疏浚位置的紅樹林，完成朴子溪左岸（凸岸）高灘疏浚及高莖作物剷除，恢復該河道的通洪能力；另進行右岸（凹岸）灘地培厚及導流設施，減輕洪水對堤防的衝擊。

縣府水利處長林谷樺說，朴子溪東石大橋河段高灘淤積處占據河床一半，上面又長滿紅樹林，等於行水斷面剩下一半，遇豪大雨山洪暴發，水位已直逼東石大橋，也有潰堤或溢堤之虞，縣府向水利署爭取疏浚多年終於施作，讓鄉親可擺脫水患威脅。

東石鄉長爭取後續上下游疏浚

東石鄉長林俊雄說，為徹底解決朴子溪東石大橋一帶水患問題，希望水利署能逐年編列預算，再往上游的圍潭段及過東石大橋的下游段至出海口進行後續疏浚工作，確保河道通洪能力，提升防洪安全。

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