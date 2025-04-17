雲林智慧防災 2大平台提供最新水情

縣府今年公開「雲林智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台」，讓民眾可以即時掌握水情以便防災。（雲林縣府提供）

2025/04/17 05:30

智慧防汛平台、韌性防災影像監視平台 首度公開

〔記者李文德／雲林報導〕汛期將至，雲林縣政府推動智慧化防災系統，今年除了將新增一○五台移動式抽水機，更首度公開「雲林智慧防汛平台」、「雲林韌性防災影像監視平台」兩大平台網站；縣府水利處表示，兩大平台網站將提供民眾即時掌握水情，藉此大幅提升防災量能。

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今年將增105台移動式抽水機

縣府水利處長許宏博表示，因應汛期，縣內各項防汛整備工作逐步進行中，如每年區域排水清淤長度約一五○至一八○公里，截至三月底止，已清淤逾四十公里，相關作業持續進行中；另為強化村落的即時防洪能力，已在虎尾中科抽水站準備超過三六○○片防汛擋板，可與傳統沙包搭配使用。

縣內目前有二八四台大型移動式抽水機及八十八台中小型抽水機，都完成檢測及保養，因應極端氣候，近期將購置卅台移動式抽水機，年底亦再增加七十五台，讓各鄉鎮市公所先盤點具風險處，及早因應，確保颱風、豪雨發生時可立即啟用。

許宏博表示，為讓民眾即時掌握水情，今年首度公開「雲林智慧防汛平台」、「雲林韌性防災影像監視平台」兩大平台網站，建置影像監測站，記錄抽水站、滯洪池二五九處、水位監測站一五九處、雨量站五十八處、路面淹水感測站一七二處，除提供防汛人員掌握以利啟動封路或抽水作業，也開放讓民眾上網查詢。

縣府攜手二崙 25日防汛演練

許宏博指出，縣府將於四月廿五日與二崙鄉公所共同辦理聯合防汛演練，模擬易淹水地區的移動式抽水機預布與防汛擋板設置，提升整體防災效率，呼籲民眾在強降雨期間提高警覺，配合相關防災措施。

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