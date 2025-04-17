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    天冷又雨 學甲西瓜恐量減一半

    天冷又逢春雨，學甲西瓜產量較往年少。（記者楊金城攝）

    天冷又逢春雨，學甲西瓜產量較往年少。（記者楊金城攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者楊金城／學甲報導〕學甲西瓜遇到歹年冬，今年冷的天氣夠久、又逢春雨，影響著果率和西瓜生長，瓜農預估產量只有五成。

    栽種七公頃西瓜的永琳農園瓜農郭茂永說，之前天氣冷，連蜜蜂也少很多，減少授粉，總之今年西瓜產期遇到氣候不順。天氣冷，西瓜育苗場就受影響，西瓜苗死不少，再重新培育後，學甲西瓜田比往年延後栽種，直到一月下旬、二月初才栽種，產期延後半個月。

    郭茂永指出，因天冷天數多，影響西瓜開花授粉，比較早栽種的又有瓜病困擾，都影響產量，預估產量只有五、六成，有些西瓜已長至十七、十八台斤重。

    學甲西瓜產地在三慶里頂洲和紅茄萣，種植面積卅多公頃，瓜田大多位在八掌溪沿岸鹽分沙質地，品質好、甜度高，是市場搶手貨。瓜農通常一分地才栽種二○○株瓜苗，待開花結果長至拳頭般大時進行疏果，一株瓜藤只留一顆西瓜生長，確保品質。

    種瓜高手郭林綉枝栽種約三公頃西瓜，她表示，今年西瓜晚種，遇到冷天時間多，清明又下了雨，影響授粉，預估產量五成，產期要到五月上旬，遇到「歹年冬」也沒辦法。

    學甲區公所將在五月三日舉辦學甲西瓜節，比去年晚了約半個月舉辦，公所最近派員到瓜田關心瓜農種瓜現況。

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