參加國際食品展 業者接單逾7.2億

台南農民節表彰大會在走馬瀨舉行，現場有在地青年農民的產品展示。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/17 05:30

〔記者吳俊鋒／大內報導〕針對台南農產的行銷，市長黃偉哲昨天強調，帶隊參加東京、新加坡的食品展，業者累計接單金額逾七．二億元，繳出亮麗的成績單，顯見政府對於拓展國際市場的用心與努力。

農民節表彰大會 158人獲獎

另外，面對美國關稅政策可能帶來的衝擊，黃偉哲指出，蘭花、台灣鯛等知名的外銷產品恐遭波及，將全力協助輔導，分散市場，且確保內需通路的價格不受影響等，都是未來的重要目標。

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市府主辦的農民節表彰大會昨天在走馬瀨登場，市長黃偉哲頒獎給一百五十八位得主，都是一年來對農業、農會、水利、金融、推廣教育，以及各類別的模範農民、輔導績優有功人員。現場設置卅二區農會家政、四健的聯合成果發表，以及台南在地青年農民的產品展示，氣氛熱烈。

黃偉哲表示，農民的辛苦大家都知道，相關的福利、權益，一定要照顧，今年受天候因素的影響，有些品項收成銳減，中央已啟動補助，但協助銷售上，市府仍會全力以赴。

黃偉哲致詞時也向農民致敬，因為提供了好吃的各式產品，讓台南不僅是文化之都、科技之都，也樹立美食之都的優質品牌。更感謝農改場、畜試所等研究機構，提供新的品項與好的栽培、飼養方式，讓優質的產業得以延續；而青年農民的投入，在鄉村人口高齡化之際，成為產業不斷創新、永續生力軍。

台南市農會總幹事吳嘉仁指出，今年多達十位榮獲第七屆百大青農，證明長期來在培育人才方面的成果顯著，希望透過表彰活動，肯定農民的辛勞，並鼓勵新世代繼續投入。

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