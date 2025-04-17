規劃無障礙房型 「宜居東興」社宅動土

台南市長黃偉哲（左七）與出席貴賓共同主持「宜居東興」社宅開工動土典禮。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/17 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社宅再添一處！北區「宜居東興」社宅昨日舉行動土典禮，透過都市更新容積獎勵方式，由廠商協助開闢公共設施並優先興建社會住宅一○四戶，社宅加公園可節省公帑約十億元，也是台南繼「宜居成功」、「宜居仁愛」之後，第三件動土開工的公辦都更開發案。

第3件開工公辦都更開發案

「宜居東興」基地鄰近「小東社宅」，位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區，整個基地一八六二坪，將興建三棟分別為十四層、廿一層與廿四層樓的建築；其中台南市政府取得三四○坪，規劃十四層樓共一○四戶社宅。

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共有104戶 預計2029年完工

都發局長林榮川表示，「宜居東興」社會住宅規劃興建地上十四層、地下四層，二樓以上每層規劃八戶（含一至二房型），並規劃有無障礙房型照顧行動不便者，預計二○二九年完工，將可加速社宅供給，擴大台南社宅服務量能。

市長黃偉哲說， 台南社宅位置都極好，「不在天邊海角，也不在窮鄉僻壤」，「宜居東興」更是蛋黃中的蛋黃，目前「宜居成功」、「宜居仁愛」都已經進入招租階段，「宜居東興」又開創一個新案場，以都市更新容積獎勵的方式，無償取得公益社會住宅，並與廠商達成協議先蓋社宅、再蓋建案，讓台南社宅再往前推動一大步。

都發局表示，目前由「國家住宅及都市更新中心」或市府興建及規劃中的台南社宅一萬五八四五戶，麻豆、新營、佳里都有評估覓地。南市公辦都更永康「宜居成功」、仁德「宜居仁愛」及首座自建北區「宜居小東」社宅等三處社宅，今年陸續進入完工交屋階段，其中永康「宜居仁愛」、仁德「宜居成功」總計一七八戶社宅，申請登記已逾二○○○件，反應非常熱烈。

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