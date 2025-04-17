雙層巴士盲盒旅遊 12路線限額300人

台南「雙層巴士盲盒旅遊」去年首度推出立即秒殺，今年擴大辦理，推出12條路線。（南市觀旅局提供）

2025/04/17 05:30

行前不揭露完整行程 去年推出秒殺 今年擴大辦理 17日起開放報名

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「雙層巴士盲盒旅遊」去年首度推出立即秒殺，南市觀旅局今年擴大辦理，推出十二條路線，名額三百人，本月十七日起開放報名，市長黃偉哲邀請大家一起來探索未知的台南。

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出發當日解鎖旅程 遊客驚喜

為推廣台南的深度文化體驗，南市觀旅局昨天召開記者會推出「雙層巴士盲盒旅遊」，強調行前不揭露完整行程，讓旅客在出發當日解鎖旅程驚喜，為台南旅遊品牌注入獨特的新鮮感與互動性。

觀旅局長林國華表示，南市去年首度推出兩條盲盒旅遊路線，報名當日即秒殺，今年參考旅客意見回饋，持續挖掘台南更多好吃好玩的地方，並擴大規模以四季節氣為主題，一口氣推出十二條路線，行程包含採果、食農教育、手作體驗、寺廟巡禮、限定料理等，並搭爸配有專業的深度導覽。

探索好玩、好吃地方 還有伴手禮

黃偉哲表示，盲盒旅行是當今最新玩法，台南還有很多民眾不知道的好玩、好吃的地方，歡迎全國民眾以開箱方式來探索，體驗深度台南。此外，每位參與者還可獲得季節限定「盲盒伴手禮」。

觀旅局表示， 「盲盒旅遊」就是只告訴遊客主題跟元素，只要遊客相信台南品牌，直接來參加、來旅遊，就等於開箱盲盒。去年雙層巴士每梯次坐滿四十人，今年提升品質，每梯次降至三十人以內，費用從七百多元至一千四百多元不等。

觀旅局說，盲盒旅遊的遊程將於KKday平台上架，有鑒於許多遊客多年來對於觀旅局小旅行活動的支持，特別採分階段方式開放民眾報名，第一階段為熟客搶先報，採邀請制，報名時間為四月十七日（四）上午九點起至四月十八日（五）上午八點五十九分；第二階段為新客初體驗，報名時間自四月廿一日（一）上午九點起至四月廿五日（五）晚間十一點五十九分止，第一階段及第二階段均採人工審核，剩餘名額將於第三階段釋出，不限資格均可報名，詳細資訊可至台南旅遊網及KKday報名平台查詢。

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