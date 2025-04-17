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    出國潮加3颱攪局 壽山動物園去年遊客減41萬人次

    受到國人出國潮，加上3個颱風衝擊，壽山動物園去年參觀人潮銳減41萬人次。（記者葛祐豪攝）

    受到國人出國潮，加上3個颱風衝擊，壽山動物園去年參觀人潮銳減41萬人次。（記者葛祐豪攝）

    2025/04/17 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園重新開園後，前年吸引一二七萬人次，去年卻大減四十一萬人次，高市府觀光局解釋，去年入園人數銳減是受到國人出國潮，加上三個颱風衝擊。此外，內門觀光休閒園區今年暑假可完成硬體工程，力拚年底前開張。

    壽山動物園大整修後，於二○二二年十二月重新開園，二○二三年參觀遊客達一二七萬人次、門票收入二四八七萬元，去年遊客則驟降到八十六萬人次、門票收入一六一五萬元。

    市議員黃文益指出，壽山動物園花費逾五億元改造，去年入園人數與營收卻明顯下滑，他認為只有五十四物種、二五五隻動物，對比台北木柵動物園三三九種物種、二千餘隻，動物過少，且缺少明星動物。

    觀光局長高閔琳表示，動物園改造後，二○二三年參觀人數是改造前的兩倍，去年因為國人出國潮，加上連續三個颱風侵襲，影響遊園人數。壽山動物園表示，木柵動物園有一六五公頃，壽山動物園只有十二．九公頃，腹地有限，將持續與屏科大、六福村進行動物交流借展，暑假也將舉辦夜間營隊。

    內門觀光休閒園區 拚年底開張

    此外，外界期盼的內門觀光休閒園區，型態規劃為親子、多元休憩、親近可愛溫馴動物，截至今年三月，工程進度已逾九成，預計暑假可完成園區硬體，力拚年底開張。

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