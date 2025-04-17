高雄春天藝術節 推2檔歌仔戲

2025/04/17 05:30

〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節暑假推出兩檔歌仔戲，以嶄新元素故事題材，挑戰傳統戲曲編導與演出，尚和歌仔戲劇團今年成團三十週年，六月下旬演出跨時空鉅作《叁拾號夢．戲神養成記》；佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》，七月下旬演繹台灣妖怪傳奇，將於大東藝術文化中心登場。

文化局長王文翠表示，高雄是全台歌仔戲劇團立案最多城市，「春藝」歌仔戲系列節目長年作為推廣本土戲曲重要舞台，不僅培植創作人才，也讓觀眾重新認識歌仔戲魅力。

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王文翠指出，兩大劇團呈現歌仔戲世代傳承與接棒，尚和歌仔戲劇團深耕劇場三十年，作品創作能量穩健而豐沛；佩儀歌劇團雖為新秀之姿，卻展現亮眼潛力，首次躍上「春藝」舞台令人矚目，透過一老一新兩齣作品登台演出，期盼歌仔戲跨世代傳承不斷電。

尚和歌仔戲劇團風格跨越傳統與創新，新作以傳統戲班為背景，以跨人神、跨音樂、無古裝現代之分無疆界概念製作，跨領域演出傳統戲曲，揮灑歌仔戲幽默與溫度。

佩儀歌劇團新作描繪台灣經典文獻妖怪角色《魚島鯊鹿兒傳奇》，以台灣古典文獻中妖魔鬼怪為靈感，透過編劇創作手法揉合，深入挖掘考究，重現台灣妖靈傳說，喚醒對自然、歷史與人文思考。

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