為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄春天藝術節 推2檔歌仔戲

    2025/04/17 05:30

    〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節暑假推出兩檔歌仔戲，以嶄新元素故事題材，挑戰傳統戲曲編導與演出，尚和歌仔戲劇團今年成團三十週年，六月下旬演出跨時空鉅作《叁拾號夢．戲神養成記》；佩儀歌劇團全新製作《魚島鯊鹿兒傳奇》，七月下旬演繹台灣妖怪傳奇，將於大東藝術文化中心登場。

    文化局長王文翠表示，高雄是全台歌仔戲劇團立案最多城市，「春藝」歌仔戲系列節目長年作為推廣本土戲曲重要舞台，不僅培植創作人才，也讓觀眾重新認識歌仔戲魅力。

    王文翠指出，兩大劇團呈現歌仔戲世代傳承與接棒，尚和歌仔戲劇團深耕劇場三十年，作品創作能量穩健而豐沛；佩儀歌劇團雖為新秀之姿，卻展現亮眼潛力，首次躍上「春藝」舞台令人矚目，透過一老一新兩齣作品登台演出，期盼歌仔戲跨世代傳承不斷電。

    尚和歌仔戲劇團風格跨越傳統與創新，新作以傳統戲班為背景，以跨人神、跨音樂、無古裝現代之分無疆界概念製作，跨領域演出傳統戲曲，揮灑歌仔戲幽默與溫度。

    佩儀歌劇團新作描繪台灣經典文獻妖怪角色《魚島鯊鹿兒傳奇》，以台灣古典文獻中妖魔鬼怪為靈感，透過編劇創作手法揉合，深入挖掘考究，重現台灣妖靈傳說，喚醒對自然、歷史與人文思考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播