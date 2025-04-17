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    高雄林園貝殼沙灘秘境 隨潮汐換品種

    林園區部分海岸線滿布帶狀貝殼沙灘。（記者洪臣宏攝）

    林園區部分海岸線滿布帶狀貝殼沙灘。（記者洪臣宏攝）

    2025/04/17 05:30

    記者洪臣宏／專題報導

    高市府去年起在林園海岸線構築新堤，意外讓一處貝殼沙灘「秘境」現身，且隨潮汐帶來不同品種貝殼，令人驚豔，讓當地的海洋教學素材更增添獨特性。

    構築新堤 中芸地區驚喜發現

    高市府興建的新堤具有收納養殖戶管線用途，也提供休憩，同步整理了周遭環境，得以更深入海灘，林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華今年進行貝殼記錄時，發現中芸地區有條長二百餘公尺貝殼沙灘，種類、數量都非常多，尤其貝殼景象隨潮汐更迭，別具特色。

    蘇文華帶隊調查林園貝殼8年

    出身汕尾的蘇文華對貝殼情有獨鍾，他小學時常到海灘撿拾碟文蛤，畢生關注林園地區貝殼；自然課老師退休後，他帶領團隊投入林園貝殼調查記錄達八年。

    蘇文華的調查範圍從鳳鼻頭至汕尾漁港、雙園大橋，迄今已發現玉螺、蜑螺、竹蟶、銀蛤、牡蠣、魁蛤、芋螺、錐螺、車輪螺、鮑羅、海菊蛤、櫻蛤、馬蚵蛤、海蜷等卅一科，共二百餘種貝類。以往馬蚵蛤、綠殼菜蛤、西施舌數量很多，可見居民撿拾食用，但現在已經稀少。

    蘇文華指出，汕尾地區有高屏溪出海口，為鹹淡水匯合處，造就了複雜生態；另外，綿延的離岸堤提供貝類生存環境，消波塊附著了密密麻麻貝類。

    紅樹林保育學會 推廣海洋教育

    林園區紅樹林保育學會經常應邀到國中小進行海洋教學，蘇文華為此編纂了「家鄉寶貝—林園沿海貝類」供內部進修，除了設計闖關遊戲讓小學生認識貝類，還DIY貝殼項鍊、吊飾、彩繪等文創品。

    蘇文華表示，一般人喜愛炫目的大型貝類，這些多是進口的，林園海岸線的都是迷你貝，向來不受重視，他希望本土的海洋教育向下扎根，小朋友能熟知家鄉的特有生態，進而愛惜保護。

    林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華（左）與團隊調查貝殼分布。（蘇文華提供）

    林園區紅樹林保育學會理事長蘇文華（左）與團隊調查貝殼分布。（蘇文華提供）

    小朋友藉由闖關遊戲認識貝殼。（蘇文華提供）

    小朋友藉由闖關遊戲認識貝殼。（蘇文華提供）

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