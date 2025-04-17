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    高市府擬代管澄清湖 全面免費入園

    高市府計畫接管澄清湖風景區，圖為湖畔步道。（記者王榮祥攝）

    高市府計畫接管澄清湖風景區，圖為湖畔步道。（記者王榮祥攝）

    2025/04/17 05:30

    最快6月與水公司簽約 進行園區改造 明年中開放

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市副市長林欽榮昨天透露，高雄市政府計畫代管澄清湖風景區，最快今年六月與自來水公司簽約，接著市府將進行園區改造，預估明年中全面免費開放，會讓市民耳目一新。

    原名「大埤」的澄清湖是高雄第一大湖，被劃為風景特定區，總面積約三七五公頃（含湖面一○三公頃），沿線分為八景，還有水公司與市府觀光局聯手打造的全國最大迷宮花園，目前由自來水公司七區管理處管理，也是高雄水源重地，兼顧水源、風景及遊憩等功能。

    目前市民免費 車輛須購票

    澄清湖每週開放六天、週一公休，入園全票一百元、半票五十元、卅人以上團體票八折優待，高雄市民持身分證本人免費，車輛須購票（鳥松區民人車皆免費），每年有逾百萬人次到訪。

    林欽榮昨在市議會都市計畫委員會業務報告時，針對市議員邱俊憲關切澄清湖周邊開發議題做答詢，突然脫口提到市府將接管澄清湖。林欽榮進一步說明，澄清湖長期以來由自來水公司轄管，但水公司可能太著重水質、水源層面，忽略廣大公園用地的可貴。

    水源區域 仍由水公司管理

    市府已派秘書長郭添貴與水公司協商數月，預計今年中可簽約、接管風景區，但其中的水源區域與部分場域，仍由水公司負責。市府接管後，包括工務、環保、交通等局處將總動員，全面整修園區環境，特別是沿著湖畔的人行步道與部分停車空間，朝全面免費開放。

    林欽榮強調，這是市長陳其邁的構思，希望給市民更多綠地及優質休憩環境，若一切順利，最快今年六月可簽約，並會編列至明年度預算，明年中即可開放，「絕對讓市民耳目一新」。

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